ليلة الأبطال - مؤتمر سولشاير: برونو قائدنا ضد باريس.. وهذا أكبر اختبار لنا

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 20:10

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديش - ماركوس راشفورد - مانشستر يونايتد

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد منح شارة قيادة الفريق لبرونو فيرنانديز خلال لقاء باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء.

ويحل يونايتد ضيفا على ملعب حديقة الأمراء لمواجهة سان جيرمان في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وجاء ذلك في ظل غياب قائد يونايتد هاري ماجواير للإصابة.

أخبار متعلقة
ليلة الأبطال – مؤتمر بيرلو: هذا أفضل حل لخط وسط يوفنتوس.. ورنالدو سيواصل غيابه عنا ليلة الأبطال - مؤتمر لامبارد: هناك نقص في الاستعداد منا.. نحن بحاجة للعمل والأمور تحتاج وقتا ليلة الأبطال – مؤتمر توخيل: علينا إيقاف يونايتد قبل شن مرتداته بسبب سرعات لاعبيه

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "نأمل أن يكون ماجواير لائقا للمباراة المقبلة في الدوري، قائد يونايتد يجلس هنا إلى جانبي".

وأوضح "برونو سيكون قائدا لنا غدا ضد سان جيرمان".

وستكون هذه أول مرة يرتدي فيها برونو شارة قيادة يونايتد منذ انضمامه للفريق قادما من سبورتنج لشبونة في شهر يناير الماضي.

وأعلن سولشاير غياب كل من ماسون جرينوود وإيريك بايلي وجيسي لينجارد عن المباراة للإصابة كذلك.

وعن ذكرى آخر مواجهة وانتصار يونايتد في باريس بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال قبل موسمين قال: "ما حدث هو تاريخ عظيم، لكن ليس له تأثير على لقاء الغد، لقد اختلف فريقنا وهم اختلفوا كذلك، ونحن سنلعب في مرحلة مختلفة من المسابقة".

وبسؤاله هل غياب جرينوود وبراندون ويليامز في اللقاء السابق ضد نيوكاسل كان لأسباب تأديبية أجاب "لماذا يتواجد براندون معنا في لقاء الغد؟ ما هو مصدر تلك المعلومات؟ إنها غير صحيحة".

وأكمل "لا أعلم مدى إصابة جرينوود لكنني لا أريد المخاطرة به، أتمنى أن يكون لائقا للمباراة المقبلة".

وأضاف متحدثا عن ماجواير "لقد تعرض لتمزق خفيف في العضلة ضد نيوكاسل".

وعن تأثير برونو على الفريق قال: "لقد جاء وأضاف تأثيرا كبيرا وكل الإحصائيات تظهر ذلك، أدائه حصل على إشادات عظيمة، هو لم يغير الفريق ولكنه أطلق شرارة".

وبسؤاله عن المنافسة في دوري الأبطال علق سولشاير "الكل يريد أن يكون في دوري الأبطال، سنواجه أحد فرق نصف نهائي الموسم الماضي وهو لايبزيج، ولدينا باريس أحد أطراف النهائي، وإسطنبول باشاكشهير كذلك، هذه أول مرة لفريقنا يلعب ضد الأفضل، وسيكون أكبر اختبار لنا غدا".

سولشاير ليلة الأبطال سان جيرمان برونو فيرنانديز
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيله لـ في الجول: عينة ساسي سلبية.. هذا موعد عودته لمصر 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة 29 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تقرير مغربي: إصابة 4 من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا.. الرباعي شارك أمام الزمالك 29 دقيقة | إفريقيا
إصابة فان دايك.. ليفربول خسر أكثر من مجرد "مدافع متكامل" 39 دقيقة | تحليل في الجول
مباشر في الكونفدرالية - نهضة بركان (1)-(1) حسنية أغادير.. جوووول التعاااااااادل 47 دقيقة | الكونفدرالية
ليلة الأبطال – برونو عن شخصيته "النارية": أساعد الفريق بطريقتي.. ولم أتوقع قرار سولشاير ساعة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة كاملة لـ حجازي.. أول تعادل سلبي في الدوري الإنجليزي بين وست بروميتش وبيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
ليلة الأبطال - مؤتمر سولشاير: برونو قائدنا ضد باريس.. وهذا أكبر اختبار لنا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية 4 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما
قد ينال إعجابك