ليلة الأبطال - مؤتمر سولشاير: برونو قائدنا ضد باريس.. وهذا أكبر اختبار لنا

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد منح شارة قيادة الفريق لبرونو فيرنانديز خلال لقاء باريس سان جيرمان غدا الثلاثاء.

ويحل يونايتد ضيفا على ملعب حديقة الأمراء لمواجهة سان جيرمان في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وجاء ذلك في ظل غياب قائد يونايتد هاري ماجواير للإصابة.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين: "نأمل أن يكون ماجواير لائقا للمباراة المقبلة في الدوري، قائد يونايتد يجلس هنا إلى جانبي".

وأوضح "برونو سيكون قائدا لنا غدا ضد سان جيرمان".

وستكون هذه أول مرة يرتدي فيها برونو شارة قيادة يونايتد منذ انضمامه للفريق قادما من سبورتنج لشبونة في شهر يناير الماضي.

وأعلن سولشاير غياب كل من ماسون جرينوود وإيريك بايلي وجيسي لينجارد عن المباراة للإصابة كذلك.

وعن ذكرى آخر مواجهة وانتصار يونايتد في باريس بثلاثة أهداف لهدف في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال قبل موسمين قال: "ما حدث هو تاريخ عظيم، لكن ليس له تأثير على لقاء الغد، لقد اختلف فريقنا وهم اختلفوا كذلك، ونحن سنلعب في مرحلة مختلفة من المسابقة".

وبسؤاله هل غياب جرينوود وبراندون ويليامز في اللقاء السابق ضد نيوكاسل كان لأسباب تأديبية أجاب "لماذا يتواجد براندون معنا في لقاء الغد؟ ما هو مصدر تلك المعلومات؟ إنها غير صحيحة".

وأكمل "لا أعلم مدى إصابة جرينوود لكنني لا أريد المخاطرة به، أتمنى أن يكون لائقا للمباراة المقبلة".

وأضاف متحدثا عن ماجواير "لقد تعرض لتمزق خفيف في العضلة ضد نيوكاسل".

وعن تأثير برونو على الفريق قال: "لقد جاء وأضاف تأثيرا كبيرا وكل الإحصائيات تظهر ذلك، أدائه حصل على إشادات عظيمة، هو لم يغير الفريق ولكنه أطلق شرارة".

وبسؤاله عن المنافسة في دوري الأبطال علق سولشاير "الكل يريد أن يكون في دوري الأبطال، سنواجه أحد فرق نصف نهائي الموسم الماضي وهو لايبزيج، ولدينا باريس أحد أطراف النهائي، وإسطنبول باشاكشهير كذلك، هذه أول مرة لفريقنا يلعب ضد الأفضل، وسيكون أكبر اختبار لنا غدا".