زاكيروني: إبراهيموفيتش يصنع فرقا أكثر من رونالدو.. كيف لم يفز بالكرة الذهبية؟

يرى ألبرتو زاكيروني مدرب ميلان وإنتر ويوفنتوس السابق أن زلاتان إبراهيموفيتش يحدث فرقا في الدوري الإيطالي أكثر من كريستيانو رونالدو.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

وأبدى زاكيروني اندهاشه من عدم حصول إبراهيموفيتش على الكرة الذهبية حتى الآن.

وقال زاكيروني لـ إل جيورنال: "دربت أبطالا عظماء خلال مسيرتي، بداية من أوليفر بيرهوف إلى جورج ويا وحتى أدريانو".

وتابع "لكن الأسف الوحيد الذي أشعر به هو أنني لم أتدرب أبدا مع زلاتان إبراهيموفيتش".

وأضاف "مازلت لا أفهم لماذا لم يفز إبراهيموفيتش بالكرة الذهبية حتى الآن".

وكشف زاكيروني "في إيطاليا، إبراهيموفيتش قام بتغيير الميزان وأحدث فرقا أكثر من رونالدو".

وأتم تصريحاته "هو لا يسجل فقط، بل ينقل الثقة إلى جميع زملائه في الفريق ويحمله على كتفيه في الأوقات الصعبة".