ليلة الأبطال – مؤتمر بيرلو: هذا أفضل حل لخط وسط يوفنتوس.. ورنالدو سيواصل غيابه عنا

يؤمن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن أفضل حل لخط وسط يوفنتوس هو الاعتماد على لاعبي ارتكاز ما يجعل الجميع يظهر بأفضل شكل.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين للحديث عن مواجهة دينامو كييف الأوكراني في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السابعة.

وتحدث بيرلو قائلا: "أفضل شيء لنا اللعب بلاعبي ارتكاز ذلك يتيح الفرصة للجميع للعب بشكل أفضل".

وأضاف "آرون رامسي يتحسن هو يتدرب معنا ليومين وأتمنى أن يكون لائقا للمشاركة في المباراة".

وعن باولو ديبالا قال: "لقد عاد لنا بعد 10 أيام من عدم اللعب مع منتخب الأرجنتين، جلبته معنا لقائمة لقاء كروتوني ليحصل على بعض الدقائق من اللعب لكننا تعرضنا لحالة طرد وتحدثت معه وهو متاح لنا غدا".

وأردف "هو لاعب أساسي لنا لكن للأسف لم يكن لائقا بدنيا ولن أواجه أي مشكلة في اختيار تشكيل لقاء الغد لأننا لدينا لاعبين مناسبين للعب في مباراة كبيرة".

وسُئل بيرلو عن موقف كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا علق "ليس متاحا ولكن لدينا لاعبين يستطيعون اللعب مكاه مثلما فعل ألفارو موراتا ضد كروتوني".

وعن مدرب دينامو كييف ميرسيا لوشيسكو قال بيرلو: "لقد كان أول مدرب لي جعلني ألعب مع الفريق الأول بعمر الـ15، لدي ذكريات رائعة معه وسأكون دائما ممتنا له، ستكون المباراة تحد جيد بيننا".

وأتم بيرلو "أنا هادئ وأتطلع لخوض أول مباراة لي كمدرب في دوري أبطال أوروبا فمن الضروري أن نبدأ في تلك المسابقة بانتصار".