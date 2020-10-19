ليلة الأبطال - مؤتمر لامبارد: هناك نقص في الاستعداد منا.. نحن بحاجة للعمل والأمور تحتاج وقتا

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 19:11

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد

يرى فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي أن الأمر يستغرق وقتا من أجل التحسن بالعمل المتواصل نظرا لنقص الاستعداد.

ويستضيف تشيلسي فريق إشبيلية في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لجنون النتائج في الدوري الإنجليزي فشعوري الخاص هو أنه كان هناك نقص في الاستعداد منا".

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وأضاف "هذا واضح بالنسبة للجميع، لكن علينا أن نقلق على أنفسنا بشكل شخصي من ذلك".

وتابع لامبارد "ربما هذا عامل في النتائج التي نراها، علينا الاستمرار في العمل والاهتمام بدرجة أقل بذلك الأمر".

وبالحديث عن الموسم الماضي من أبطال أوروبا أوضح "خسرنا أمام بايرن ميونيخ ولعبنا بشكل سئ في الشوط الأول من مباراة الذهاب".

وشدد "بالنسبة لمواجهة إشبيلية فالتركيز والانضباط أهم من أي شئ ضد خصم مثل إشبيلية وفي ظل غياب الجماهير".

وأتم تصريحاته "أتحدث باستمرار عن الحاجة إلى العمل وكيف يستغرق ذلك وقتا، نلعب مع لاعبين جدد وأنا على علم بالإحصائيات وذلك يساعد في تضييق نطاق المشكلة".

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