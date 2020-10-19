ليلة الأبطال – مؤتمر توخيل: علينا إيقاف يونايتد قبل شن مرتداته بسبب سرعات لاعبيه

حذر توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان فريقه من خطورة مانشستر يونايتد وسرعات لاعبيه في الهجمات المرتدة.

ويستضيف سان جيرمان منافسه يونايتد غدا الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

وتحدث توخيل في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الإثنين قائلا: "يونايتد تغير كثيرا منذ آخر مرة التقينا أصبح أكثر خبرة، بوجبا لاعب مفتاح هام لهم أحد أهم لاعبي الوسط في العالم، برونو فيرنانديز مفتاح هام للغاية يصنع الكثير من الأهداف كذلك".

وواصل "يونايتد أحد أفضل الفرق في الهجوم المرتد ويجب أن نمنع ذلك، يجب أن نستحوذ على الكرة ونفرض أسلوبنا ونضعهم تحت ضغط".

وعن إدينسون كافاني مهاجم يونايتد الحالي وسان جيرمان السابق قال المدرب الألماني: "المباراة لا تتعلق بباريس وكافاني".

واستدرك "لكنه لاعب رائع يعيش من أجل تسجيل الأهداف، عندما يسجل ترتفع ثقته كثيرا هو أحد أفضل المهاجمين في العالم".

وأتم توخيل حديثه ضاحكا "أتمنى له التوفيق لكن بعد مباراتنا سويا، ليس هاما أن يظهر أهميته وصحة حديثي عنه في مباراتنا سويا".