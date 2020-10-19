كرة طائرة - الاتحاد الدولي يحتفي بـ أحمد صلاح "أفضل لاعب إفريقي في العقدين الماضيين"

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 18:01

كتب : FilGoal

أحمد صلاح - مصر أمام اليابان في كأس العالم للكرة الطائرة 2019

احتفى الاتحاد الدولي للكرة الطائرة بـ أحمد صلاح نجم الأهلي ومنتخب مصر وأبرز إنجازاته في اللعبة.

يبلغ صلاح من العمر 36 عاما وحقق هذا الموسم الثنائية المحلية بالفوز بالدوري والكأس مع الأهلي بالإضافة إلى البطولة العربية للأندية.

ويخصص موقع الاتحاد الدولي فقرة كل أسبوع للحديث عن أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم.

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وكل ما يأتي من موقع الاتحاد الدولي للعبة:

"حصل أحمد صلاح على كل جائزة تقريبا متاحة في قارة إفريقيا، تم البحث عنه من قبل الأندية في جميع أنحاء العالم لكن اللاعب ظل وفيا لبلده ونادي أصوله الأهلي".

"بدأ صلاح مسيرته مع الأهلي في بداية الألفية وشارك لفترة وجيزة في الخارج مع دينامو يانتر الروسي، الهلال السعودي بالإضافة إلى موسم مع كل من هالك بنك التركي -الذي حقق معه كأس أوروبا- وجالاتا سراي".

"محليا بخلاف الأهلي، لعب صلاح لنادي طلائع الجيش وعاد للأهلي في 2018 وفاز بسبعة ألقاب إفريقية (منهم ستة مع الأهلي) بالإضافة لحصد لقب البطولة العربية للأندية خمس مرات".

"قاد صلاح منتخب مصر الذي انضم إليه أول مرة في 2003 إلى ستة ألقاب متتالية في البطولة الإفريقية من 2005 إلى 2015".

"يأتي ذلك بخلاف العدد الكبير من الجوائز الفردية التي حصل عليها بعيدا عن مصر وإفريقيا، فقد أثبت نفسه على أنه أفضل لاعب في العقدين الماضيين، وترك بصمته في كأس العالم عام 2011 كأفضل ضارب وأيضا في 2015 كأفضل مسجل للنقاط في نفس المسابقة بتسجيل 230 نقطة بمعدل 21 في كل مباراة".

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