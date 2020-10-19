سمير يكسر صمود نادي مصر وطلائع الجيش يفوز مرتين متتاليتين لأول مرة في الدوري

عجز طلائع الجيش عن فك شفرة دفاع مضيفه نادي مصر حتى اهتزت الشباك في الدقيقة 92 بقذيفة يسارية رائعة لأحمد سمير اليوم الإثنين في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

وحقق طلائع الجيش فوزين متتاليين لأول مرة في الموسم الحالي من البطولة بعدما كسرت تسديدة سمير، لاعب الزمالك والداخلية السابق، صمود الفريق الهابط لدوري الدرجة الثانية.

وارتقى طلائع الجيش للمركز العاشر بترتيب الدوري ورفع رصيده إلى 41 نقطة بينما توقف رصيد نادي مصر عند 21 نقطة واستمر في المركز 17.

ويستضيف طلائع الجيش فريق الأهلي في الجولة الأخيرة بينما يلعب نادي مصر ضد مضيفه سموحة.

وقد يتواجه الناديان في نصف نهائي كأس مصر إذا استطاع فريق مصر إقصاء الزمالك حامل اللقب.

ويلعب نادي مصر ضد الزمالك في الدور ربع النهائي والفائز يواجه طلائع الجيش في نصف النهائي.