تقرير: ماجواير وكافاني خارج قائمة يونايتد لمواجهة سان جيرمان

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 16:38

كتب : FilGoal

هاري ماجواير يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

لم تشهد قائمة مانشستر يونايتد المسافرة إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان الثنائي إدينسون كافاني وهاري ماجواير، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" البريطانية.

وكانت تقارير صحفية قد قالت إن هاري ماجواير قد لا يشارك ضد نيوكاسل يونايتد بسبب إصابة لكن اللاعب شارك في انتصار فريقه بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أما بالنسبة إلى كافاني، فاللاعب عاد إلى التدريبات يوم الأحد بعد غياب لأسبوعين بسبب الحجر الصحي والقوانين الاحترازية للحد من تفشي وباء كوفيد 19 في بريطانيا، واللاعب لم يخض أي لقاء منذ مارس الماضي.

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وشهدت القائمة تواجد فاكوندو بيليستري لاعب مانشستر يونايتد المنضم حديثا للفريق.

فيما يتواجد لشغل مركز قلب الدفاع الثلاثي أكسيل توانزيبي وتيموثي فوسوم ينساه وفيكتور ليندلوف.

وجاء القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا – دين هيندرسون

الدفاع: آرون وان بيساكا – تيموثي فوسوم ينساه – توازنيبي – ليندلوف – لوك شاو – أليكس تيلليس – براندون ويليامز

الوسط: بول بوجبا – سكوت ماكتوميناي – برونو فيرنانديز – فريد – نيمانيا ماتيتش – دوني فان دي بيك – فاكوندو بيليستري – دانييل جيمس – خوان ماتا

الهجوم: ماركوس راشفورد – أنطوني مارسيال – أوديون إيجالو

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