مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مبدئي مع عامر عامر

توصل النادي الإسماعيلي لاتفاق مبدئي مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية في الدوري المصري. وذلك وفقا لتصريحات مصدر مسؤول في النادي لـFilGoal.com.

عامر محمد عامر النادي : الإنتاج الحربي الإسماعيلي

وصرح المصدر قائلا: "توصلنا لاتفاق مبدئي مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربي للانضمام إلى الفريق خلال الموسم المقبل".

وواصل "يتبقى بعض الاتفاقات المالية وطريقة الانتقال".

وأكمل "قد يتم انضمام اللاعب لنا على سبيل الإعارة مع مبلغ مالي لنادي الإنتاج الحربي مقابل خدمات اللاعب".

الإسماعيلي يمتلك حاليا في مركز حراس المرمى كل من محمد مجدي (25 سنة) ومحمد فوزي (27 سنة) وأيمن رجب (23 سنة) ومحمود عبد المنصف (23 سنة) وكمال السيد (21 سنة).

عامر صاحب الـ33 عاما انضم إلى الإنتاج الحربي قادما من الجونة في صيف 2015 وفيما بعد أصبح أحد ركائز ونجوم الفريق الأول.

عامر شارك مع الإنتاج الحربي في 25 مباراة خلال الموسم الجاري استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة 11 مرة.