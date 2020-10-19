البنك الأهلي يعلن تولي محمد يوسف تدريب الفريق

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 14:08

كتب : رضا السنباطي

محمد يوسف مدرب البنك الأهلي

أعلن نادي البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري المصري الممتاز تعيين محمد يوسف مديرا فنيا للفريق.

وجاء إعلان البنك الأهلي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بتعيين يوسف مديرا فنيا للفريق خلفا لعيد مرازيق الذي حقق إنجاز الصعود للدوري الممتاز للمرة الأولي في تاريخ النادي.

ويبدأ يوسف في عمله بداية من غدا الثلاثاء استعدادا لبداية الموسم الجديد.

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وسيعاونه عادل مصطفي كمدرب عام وطارق سليمان كمدرب لحراس المرمى.

كان نادي البنك الأهلي قد تأهل للمشاركة في الدوري الممتاز للموسم المقبل لأول مرة في تاريخه عن مجموعة الصعيد.

وتقدم عيد مرازيق باستقالته من تدريب الفريق عقب إنجاز التأهل للدوري الممتاز.

يذكر أن يوسف قاد الأهلي للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 2013 والدوري الممتاز موسم 2013-2014.

كما قاد اتحاد الشرطة وسموحة وبتروجيت، قبل العودة للأهلي لمعاونة باتريس كارتيرون ومارتين لاسارتي.

محمد يوسف البنك الأهلي في الدوري
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