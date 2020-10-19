تايمز: الفحوصات تثبت سلامة ماتيب ومشاركته ضد أياكس بيد كلوب

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 13:00

كتب : FilGoal

ماتيب - ليفربول

أثبتت الفحوصات التي خضع لها جويل ماتيب مدافع ليفربول سلامته وعدم تعرضه لأي مشاكل كبيرة بعد مشاركته ضد إيفرتون يوم السبت، وذلك وفقا لتقرير نشرته بول جويس صحفي "تايمز" البريطانية.

وقال التقرير إن اللاعب خضع لفحص طبي يوم السبت ثبت من خلاله عدم وجود مشاكل كبيرة، ومشاركته في مواجهة أياكس بدوري الأبطال بيد كلوب.

اللاعب كان قد ظهر في مقطع فيديو قصير وصور يوم الأحد وهو يدخل إلى مستشفى في المرسيسايد، لتحوم الشكوك حول تعرضه للإصابة، فقط بعد يوم من إصابة فيرجيل فان دايك.

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(Video) Joel Matip spotted at Liverpool hospital amid growing injury concerns at Anfield

فان دايك تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال أول 10 دقائق من مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي وسيغيب عن جزء كبير من موسم الحمر، ليساور القلق مشجعي ليفربول من إمكانية إصابة ماتيب أيضا وبالتالي عدم وجود مدافعين أصحاب خبرة كافية لشغل هذا المركز.

لأنه في حالة إذا ما كان ماتيب قد أصيب، فسيكون الأمر متروك لـ جو جوميز صاحب الـ23 عاما هو الوحيد في مركز قلب الدفاع الذي شارك مع الفريق الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بجانبه، هناك ناثانيال فيليب (23 سنة) ريس ويليامز (19 سنة) سيب فان دين بيرج (18 سنة) لم يلعب أي منهم دقيقة في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل. مع تلميحات بإمكانية تطويع فابينيو للعب كقلب دفاع.

ويستعد ليفربول لمواجهة أياكس في أولى مبارياته بدور المجموعات من دوري الأبطال يوم الأربعاء.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز ليلة الأبطال
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