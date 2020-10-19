كرة يد مصر 2021 - اللجنة المنظمة تكشف عن أكواد المتطوعين المشاركين في البرنامج التدريبي

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 12:14

كتب : FilGoal

مصر 2021

أعلنت لجنة المتطوعين بالنسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد رجال، أكواد المتطوعين المقبولين للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي يؤهلهم للمشاركة في تنظيم البطولة في مصر.

وتم اختيار المتطوعين المشاركين في البرنامج التدريبي بعد عدة لقاءات بين المتطوعين المقبولين مبدئيا واللجان المتخصصة.

وينطلق البرنامج التدريبي في الإسكندرية بمركز التعليم المدني بمنطقة الشلالات يوم الخميس 22 أكتوبر، أما في القاهرة فينطلق البرنامج يوم السبت 24 أكتوبر بمسرح وزارة الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالمهندسين.

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وشددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا من حيث ارتداء الكمامة واستعمال الكحول للتعقيم، بجانب ضرورة إحضار الأدوات اللازمة لتسجيل المعلومات المذكورة في البرنامج (بلوك نوت وقلم).

وأوضحت اللجنة ضرورة الالتزام بالمواعيد سالفة الذكر، والتي سيؤدي عدم الحضور فيها إلى اعتبار المتطوع معتذرا عن عدم المشاركة في البطولة.

يمكنكم التعرف على أكواد المتطوعين المقبولين للمشاركة في البرنامج من هنا.

كرة يد مصر 2021
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