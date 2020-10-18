بنشرقي: تدربت مع زيزو على لقطة الهدف.. ويتبقى لنا الشوط الثاني الآن

تحدث المغربي أشرف بنشرقي نجم الزمالك عن هدفه في مرمى الرجاء البيضاوي المغربي، مشيرا إلى "تدربنا على تلك اللقطة".

الزمالك لدغ الرجاء وانتصر في المغرب بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

هدف الزمالك جاء عن طريق المتألق أشرف بنشرقي من ضربة رأس بعد عرضية رائعة من أحمد سيد "زيزو".

وقال بنشرقي: "لقطة الهدف تكون تعليمات من المدرب وفّهم بيني وبين زميلي".

وأوضح في تصريحاته عبر بي إن سبورتس عقب اللقاء "تحدثت مع زيزو قبل المباراة وأثناء التدريبات عن لقطة الهدف، والحمد الله نجحت في التسجيل".

وأضاف "أهدي الهدف لجمهور الزمالك. لاعبو الزمالك رجال ويستحقون التهنئة هم والجهاز الفني والطبي والمجموعة بالكامل".

وشدد "نحن فريق واحد ومجموعة واحدة وهدفنا الانتصار على خصمنا".

وتابع "قدمنا شوط جيد والآن يتبقى لنا الشوط الثاني في مصر. نتيجة 1-0 نتيجة إيجابية ولكن الأمور لم تنته".

وأتم "عازمون على الوصول لنهائي إفريقيا".





































هدف انتصار الزمالك جاء عن طريق الرائع كالمعتاد أشرف بنشرقي في الدقيقة 18 من ضربة رأس متقنة بعد عرضية ولا أروع من زيزو.

يوم السبت تلونت المغرب بألوان الأهلي الذي انتصر على الوداد بثنائية، ويوم الأحد تلونت بألوان الزمالك الذي انتصر على الرجاء بهدف مقابل لا شيء.

ويستعد الزمالك لاستضافة الرجاء يوم السبت المقبل في لقاء الإياب.