الرابع على التوالي.. المصري يهزم طنطا بثنائية

الفوز الرابع على التوالي للمصري. أمر يتحقق لأول مرة هذا الموسم، وهذه المرة على حساب طنطا.

فاز النادي المصري على طنطا بهدفين مقابل هدف على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

سجل حسن علي وعمرو موسى هدفا المصري، فيما سجل محمد ناجي "جدو" هدف طنطا الوحيد.

الفوز رفع رصيد المصري للنطقة الـ45 مؤمنا المركز السابع بشكل رسمي، فيما تجمد رصيد طنطا عند النقطة الـ19 في المركز الـ18 والأخير.

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المصري يفوز على طنطا بثنائية

احرز للمصري حسن على فى الدقيقة 17 وعمرو موسى فى الدقيقة 51.. بينما احرز محمد ناجى لطنطا فى الدقيقة 64. #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/QirjMP7C3Z — WATCH iT! (@WatchiTMENA) October 18, 2020

التشكيل

علي ماهر اختار البدء بـ أحمد عبد الفتاح في حراسة مرمى المصري وإراحة أحمد مسعود، فيما عاد أوستين أموتو للهجوم على حساب محمود وادي.

وصف المباراة

طنطا بدأ المباراة بقوة، وسجل هدفا في الدقيقة الأولى عن طريق أحمد سالم صافي، ولكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو بداع التسلل.

لاعبو طنطا حاولوا الضغط مجددا. أحمد سالم صافي سدد بعيدا، وهكذا عبد الرحمن الدح.

وفي الدقيقة الـ17 تقدم المصري بالهدف الأول عن طريق حسن علي. ظهير أيسر المصري استدار بالكرة على حدود منطقة الجزاء ثد سدد بيسراه في المقص مسجلا الهدف الأول.

المصري حاول الضغط هنا. مفتاح طقطق سدد في الدقيقة الـ21 لكن سهلة في يد الحارس.

وفي الدقيقة الـ25 سدد أوستين أموتو أيضا لكن بعيدة عن المرمى.

عمر كمال راوغ بشكل جيد وسدد كرة صاروخية في الدقيقة الـ45، لكن محمد أشرف حارس طنطا حولها إلى ركنية ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف.

الشوط الثاني

طنطا بدأ الشوط الثاني بدخول محمد فتحي بدلا من محمد أشرف في حراسة مرمى طنطا.

المصري بدأ الشوط الثاني ضاغطا بشكل أكبر، فتحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ49.

عمرو موسى نفذ ركلة الجزاء بنجاح وسجل الهدف الثاني في مرمى طنطا.

علي ماهر تدخل هنا ودفع بـ عبد الناصر محمد "دي ماريا" بدلا من مفتاح طقطق في الدقيقة الـ58.

في الجهة الأخرى رد رضا عبد العال بدخول إسلام فؤاد بدلا من إسلام النجار في الدقيقة الـ61.

طنطا قلص الفارق في الدقيقة الـ64 بهدف أول بعد رأسية رائعة من محمد ناجي "جدو" سكنت شباك أحمد عبد الفتاح.

المصري أجرى ثلاثة تبديلات في الدقيقة الـ68 بدخول حجاج عويس وأحمد جمعة ومحمود حمد بدلا من إسلام عطية وأوستين أموتو وإيزي إيميكا.

المصري حاول امتلاك الكرة مجددا هنا، وسدد عمر كمال في الدقيقة الـ 81 أعلى المرمى بقليل.

فريد شوقي سدد أيضا في الدقيقة الـ83 لكن بجانب المرمى بقليل.

لاعبو المصري حافظوا على النتيجة في باقي الدقائق، لينتهي اللقاء بفوز رابع للمصري على التوالي بهدفين مقابل هدف على طنطا.