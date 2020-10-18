ضربة قاصمة صادمة.. رسميا - ليفربول يعلن إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 19:19

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي إصابة مدافعه فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار ليفربول في بيانه الرسمي إلى أن فان دايك سيخضع لعملية جراحية بعد تأكد إصابته بالصليبي.

ولم يحدد ليفربول في الوقت الحالي موعد عودة فان دايك للمشاركة في التدريبات من جديد، ولكن النجم الهولندي انتهى موسمه بعد إصابة الصليبي.

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وخرج فان دايك مصابا بعد 10 دقائق أمام إيفرتون في دربي الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون على ركبة فان دايك في لقطة احتسبها الحكم تسلل على مدافع ليفربول.

ولم يقدر فان دايك على الاستمرار في الملعب ليغادر اللقاء.

منذ انضمامه لـ ليفربول ولم يغب فان دايك عن أي لقاء للريدز. شارك في 93 مباراة وانتصر 72 مرة وخسر 7 مرات.

وسجل فان دايك 10 أهداف وحصل على 4 بطاقات صفراء منذ انضمامه لصفوف ليفربول.

وتعد إصابة فان دايك بالضربة القاصمة لـ ليفربول الذي جمع 10 نقاط من 5 مباريات في المركز الثاني.

في إنجلترا فان دايك ليفربول
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