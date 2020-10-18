ضربة قاصمة صادمة.. رسميا - ليفربول يعلن إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي بشكل رسمي إصابة مدافعه فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي.

وأشار ليفربول في بيانه الرسمي إلى أن فان دايك سيخضع لعملية جراحية بعد تأكد إصابته بالصليبي.

ولم يحدد ليفربول في الوقت الحالي موعد عودة فان دايك للمشاركة في التدريبات من جديد، ولكن النجم الهولندي انتهى موسمه بعد إصابة الصليبي.

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton. Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible. You'll come back stronger, @VirgilvDijk 💪 — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020

وخرج فان دايك مصابا بعد 10 دقائق أمام إيفرتون في دربي الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون على ركبة فان دايك في لقطة احتسبها الحكم تسلل على مدافع ليفربول.

ولم يقدر فان دايك على الاستمرار في الملعب ليغادر اللقاء.

منذ انضمامه لـ ليفربول ولم يغب فان دايك عن أي لقاء للريدز. شارك في 93 مباراة وانتصر 72 مرة وخسر 7 مرات.

وسجل فان دايك 10 أهداف وحصل على 4 بطاقات صفراء منذ انضمامه لصفوف ليفربول.

وتعد إصابة فان دايك بالضربة القاصمة لـ ليفربول الذي جمع 10 نقاط من 5 مباريات في المركز الثاني.