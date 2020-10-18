باريخو ينتقم من فالنسيا ويضع فياريال على قمة الدوري الإسباني

قاد داني باريخو لاعب فياريال فريقه لتصدر ترتيب الدوري الإسباني بالفوز على فالنسيا بهدفين لهدف، ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

ووصل فياريال إلى النقطة 11 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطة واحدة عن كل من ريال مدريد وخيتافي وغرناطة وقادش، ولا يزال يتبقى مباراة مؤجلة للثلاثي الأول.

بينما تجمد رصيد فالنسيا عند النقطة 7 في المركز الـ12.

ونجح باريخو في قيادة فريقه الحالي للفوز على فريقه السابق فالنسيا الذي قضى معه 9 مواسم، قبل أن يجبره النادي على الرحيل بداية الموسم الحالي لينضم لصفوف فياريال.

تقدم فياريال في الدقيقة 6 من ركلة جزاء سددها باكو ألكاثير.

ثم تعادل فالنسيا في الدقيقة 37 عن طريق جونزالو جويديس.

قبل أن يسجل باريخو هدف فوز فياريال في شباك فريقه السابق في الدقيقة 69.

وذهب باريخو عقب الهدف للاحتفال قبل أن يتوقف ويرفض الاحتفال بهدف فوز فياريال في فريقه السابق فالنسيا.

وفي الدقيقة الأخيرة تعرض تاكيفوسا كوبو مهاجم فياريال ريال للطرد بعد حصوله على الإنذار الثاني.