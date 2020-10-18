رسميا - ثاني صفقات الفريق.. الجيش يضم عمرو مرعي

نجح نادي طلائع الجيش في التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز المعار لمصر المقاصة.

وضم الجيش مهاجم بيراميدز لنهاية الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وكان عمرو مرعي قد شارك هذا الموسم مع مصر للمقاصة على سبيل الإعارة بيراميدز.

ونجح طلائع الجيش في ضم ثاني صفقاته بعد توقيع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي بيع نهائي.

ووقع اللاعب العقود فى حضور أحمد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق.

وخاض عمرو مرعي هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة ونجح في تسجيل 7 أهداف.