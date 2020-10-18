خبر في الجول - الإسماعيلي يقترب بشدة من ضم ظهير أيسر اتحاد العاصمة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 18:44

كتب : ياسر الشريف

رضوان شريفي - اتحاد العاصمة الجزائري

أصبح نادي الإسماعيلي على أعتاب التعاقد مع رضوان شريفي ظهير أيسر فريق اتحاد العاصمة الجزائري، حسبما علم FilGoal.com.

وكان نادي اتحاد العاصمة الجزائري قد قرر الاستغناء عن رضوان شريفي، ليصبح اللاعب حرا للتعاقد مع أي فريق.

ودخلت لجنة التعاقدات في نادي الإسماعيلي في مفاوضات مع اللاعب للتعاقد معه، وبالفعل وصل النادي لاتفاق مع رضوان شريفي لارتداء قميص الدراويش، حسبما كشف مصدر مسؤول في النادي لـ FilGoal.com.

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وجاء تحرك نادي الإسماعيلي لضم رضوان شريفي من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر، والذي شكل ثغرة في الفريق الموسم الحالي.

رضوان شريفي صاحب الـ 27 عاما شارك في 27 مباراة الموسم الماضي ونجح في الصناعة مرة.

وسبق لرضوان شريفي تمثيل منتخب الجزائر ولكن في منتخب تحت 23 عاما وليس في المنتخب الأول.

في الدوري الإسماعيلي
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