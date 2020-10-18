موراتا: لن نشكو من الهدف الملغي.. يجب أن يكون لدينا إصرار أكثر من ذلك

أصر ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس أن الفريق في حاجة إلى مزيد من الإصرار على تحقيق الفوز أكثر من ذلك.

ألفارو موراتا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان يوفنتوس قد تعادل أما كروتوني بهدف لكل فريق ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

وقال موراتا لشبكة دازن: "لن نشكو من الهدف غير المحتسب بداعي التسلل".

وشدد "يجب أن يكون الفريق أكثر إصرارا للفوز بالمباريات المقبلة".

وأضاف موراتا "نزلنا إلى الشوط الثاني أفضل وأظهرنا جاعة كبيرة، لكن يجب علينا البداية بشكل أفضل".

وبالحديث عن تعرض فيدريكو كييزا في أول ظهور له مع يوفنتوس قال: "هذه هي كرة القدم".

وأوضح "أي لاعب معرض للحصول على بطاقة حمراء".

وأتم تصريحاته "عليك مواجهة كل ذلك وفهمه جيدا لقيام بعمل أفضل في المرة المقبلة".