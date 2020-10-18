موراتا: لن نشكو من الهدف الملغي.. يجب أن يكون لدينا إصرار أكثر من ذلك

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 18:18

كتب : FilGoal

موراتا يحتفل بهدف يوفنتوس في كروتوني

أصر ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس أن الفريق في حاجة إلى مزيد من الإصرار على تحقيق الفوز أكثر من ذلك.

ألفارو موراتا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكان يوفنتوس قد تعادل أما كروتوني بهدف لكل فريق ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

وقال موراتا لشبكة دازن: "لن نشكو من الهدف غير المحتسب بداعي التسلل".

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وشدد "يجب أن يكون الفريق أكثر إصرارا للفوز بالمباريات المقبلة".

وأضاف موراتا "نزلنا إلى الشوط الثاني أفضل وأظهرنا جاعة كبيرة، لكن يجب علينا البداية بشكل أفضل".

وبالحديث عن تعرض فيدريكو كييزا في أول ظهور له مع يوفنتوس قال: "هذه هي كرة القدم".

وأوضح "أي لاعب معرض للحصول على بطاقة حمراء".

وأتم تصريحاته "عليك مواجهة كل ذلك وفهمه جيدا لقيام بعمل أفضل في المرة المقبلة".

يوفنتوس ألفارو موراتا
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