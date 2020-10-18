الإسماعيلي: هدفنا التعاقد مع مهاجم مميز وحارس مرمى خبير

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 18:01

كتب : ياسر الشريف

شعار نادي الإسماعيلي

كشف خالد القماش عضو لجنة التعاقدات في نادي الإسماعيلي رغبة ناديه في التعاقد مع مهاجم مميز إلى جانب تدعم الجانب الدفاعي ومركز حراسة المرمى.

وقال القماش: "هدفنا ضم مهاجم مميز إلى جانب حارس مرمى خبرة وتدعيم الجانب الدفاعي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الإسماعيلي يرحب بعودة أي كفاءات للفريق. المهم من يصنع الفارق".

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وتابع "سنعتمد على ضم لاعبين محليين أو أجانب، ولكننا لم نحدد حتى الآن عدد من نسعى للتعاقد معهم".

وأشار "اعتمادنا سيكون على ضم صفقات قادرة على المساهمة في عودة حقيقية للإسماعيلي".

وأكمل حديثه قائلا: "تم الاستقرار على الاستغناء على بعض اللاعبين بنهاية الموسم، ممن لا يحتاجهم الفريق ولم يضيفوا أي جديد للدراويشط.

وأتم "نحن في لجنة التعاقدات نسعى بكل قوة لاختيار الأفضل".

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