تقرير: ديبالا يشكو جلوسه على مقاعد البدلاء للمدير الرياضي بـ يوفنتوس

يشعر باولو ديبالا لاعب يوفنتوس من خيبة أمل بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء لمدة 90 دقيقة أمام كروتوني في الدوري الإيطالي.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وتزعم صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن اللاعب الأرجنتيتي اشتكى إلى فابيو باراتيشي المدير الرياضي بعد نهاية المباراة.

ولم يلعب ديبالا أي مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم في الدوري الإيطالي.

وغاب النجم الأرجنتيني عن أخر مباراتين لمنتخب بلاده بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي ولم يكن لائقا لمواجهة كروتوني من وجهة نظر الجهاز الفني.

وكشف التقرير الإيطالي أن ديبالا لم يكن سعيدا باختيارات بيرلو واشتكى للمدير الرياضي بسبب ذلك.

وصرح بيرلو عقب المباراة قائلا: "ديبالا لم يعود بعد مشاكل في الجهاز الهضمي ولم يتدرب سوى أمس فقط".

وتعادل يوفنتوس أمام كروتوني بهدف لكل فريق.