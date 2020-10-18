انتهت في إنجلترا – توتنام (3)-(3) وست هام.. عودة رائعة للضيوف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ووست هام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 93 جووووووووول التعااادل لتوتنام عن طريق لانزيني.

ق. 85 جوووول ثااني لوست هام عن طريق دافينسون سانشيز بالخطأ في مرماه.

ق. 82 هدف لوست هام عن طريق بالبوينا برأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 15 جووول ثاااالث. عرضية من الجهة اليسرى يقابلها هاري كين برأسية في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 8 جووول ثاني لتوتنام عن طريق هاري كين. كين توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 1 جووول أووول لتوتنام عن طريق سون هيونج مين.

بداية المباراة