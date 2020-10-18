انتهت في إنجلترا – توتنام (3)-(3) وست هام.. عودة رائعة للضيوف

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 17:31

كتب : FilGoal

هاري كين يحتفل بهدف توتنام الثاني في وست هام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام ووست هام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
رسميا - توتنام يعلن ضم مدافع سوانزي ومنتخب ويلز حوار في الجول - لاعب يونايتد السابق: سانشو ليس المعجزة ولم نحصل على ما نريد.. وأسباب ما حدث ضد توتنام إندبندنت: بعد كوارث أدريان.. ليفربول يرغب في استقدام حارس توتنام وكيله: بيل يطمح لقيادة توتنام إلى لقب الدوري.. ووصلنا لطريق مسدود في ريال مدريد

نهاية المباراة

ق. 93 جووووووووول التعااادل لتوتنام عن طريق لانزيني.

ق. 85 جوووول ثااني لوست هام عن طريق دافينسون سانشيز بالخطأ في مرماه.

ق. 82 هدف لوست هام عن طريق بالبوينا برأسية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 15 جووول ثاااالث. عرضية من الجهة اليسرى يقابلها هاري كين برأسية في المرمى مسجلا الثالث.

ق. 8 جووول ثاني لتوتنام عن طريق هاري كين. كين توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في المرمى مسجلا الأول.

ق. 1 جووول أووول لتوتنام عن طريق سون هيونج مين.

بداية المباراة

في إنجلترا توتنام وست هام
نرشح لكم
أخر الأخبار
المغرب تتحدث العامية المصرية.. فرسان الزمالك يصطادون نسر الرجاء بسهم بنشرقي 17 دقيقة | إفريقيا
في الـ+90.. أستون فيلا يخطف فوزا قاتلا من ليستر ويؤمن المركز الثاني بمشاركة تريزيجيه 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مورينيو بعد الـ 3-3: يمكنكم تخيل مدى إحباطي.. وبيل كان يقدر على حسم المباراة 2 ساعة | أوروبا
رسميا - كاف يقرر إقامة مواجهة حسنية أغادير ونهضة بركان في موعدها بـ الكونفدرالية 2 ساعة | إفريقيا
انتهت - ليستر (0)-(1) أستون فيلا.. فوز قاتل للفيلانز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
انتهت في إفريقيا – الرجاء (0)-(1) الزمالك.. الفارس الأبيض ينتصر 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الرجاء - مالانجو ومتولي والحافيظي يهاجمون الزمالك 2 ساعة | إفريقيا
سون بعد التعادل مع وست هام: نتيجة محطمة للآمال لن ننساها طوال حياتنا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 3 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 4 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق
قد ينال إعجابك