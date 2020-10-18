مرتضى: استقلت؟ شائعة يروجها من يحاولون هز استقرار الزمالك

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 15:38

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

نفى مرتضى منصور رئيس الزمالك تقدمه باستقالته مشيرا إلى أن ما قيل في ذلك الأمر هو مجرد شائعات.

وقال مرتضى في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي":لم ولن أستقيل من رئاسة نادي الزمالك".

وأتم "أصحاب هذه الشائعات يحاولون هز استقرار النادي".

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وأجلت محكمة القضاء الإداري طعن مرتضى الذي طلب فيه إلغاء القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية والملزم بإيقافه 4 سنوات.

وأصدرت اللجنة قرارها بعد شكاوى قدمت ضد رئيس الزمالك.

ووجه مرتضى رسالة تشجيع للاعبي الزمالك يوم السبت استعدادا للمواجهة المرتقبة ضد الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفا على بطل المغرب اليوم الأحد وبعد 6 أيام يستضيف الإياب.

وإذا عبر الزمالك للنهائي يواجه الأهلي أو الوداد.

الزمالك مرتضى منصور
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