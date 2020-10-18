مدرب المقاولون: لا نفكر في ضم الشيخ.. هؤلاء من عُرضوا علينا من الأهلي

حدد علاء عبدالغني المدرب العام للمقاولون العرب، ملامح احتياجات الفريق من صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد.

صرح عبد الغني عبر البرنامج الإذاعي (ملعب الصقر) "سنتعاقد مع ثلاثة لاعبين بحد أقصى، هناك عدة لاعبين معروضين على المقاولون، ولكن سنبحث فقط عن احتياجات الفريق في الموسم المقبل".

وأكد "لم يتم طرح اسم أحمد الشيخ لاعب الأهلي مطلقا، بل اللاعبين الناشئين الذين شاركوا في المباريات الأخيرة مثل شادي رضوان وعربي بدر ومحمد فخري".

وتابع "الموسم القادم سيكون صعبا وأمامنا تحد كبير بعد مشاركتنا في بطولة الكونفدرالية".

وأتم مدرب المقاولون تصريحاته "الفريق يضم حاليا بعض عناصر الخبرة التي سبق لها المشاركة في البطولات الإفريقية مثل إبراهيم صلاح ومعروف يوسف".

ضمن المقاولون العرب حسم المركز الرابع قبل مباريات الجولة الأخيرة.

المقاولون العرب إلى الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل. يعود للمشاركة في البطولات الإفريقية بعد غياب 15 عاما منذ آخر تواجد في الكونفدرالية عام 2005.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن صباح الجمعة، مشاركة صاحب المركز الرابع في الكونفدرالية للموسم المقبل مباشرة بدلا من بطل كأس مصر بسبب ضيق الوقت.