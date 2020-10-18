دورتموند عن مفاوضات يونايتد مع سانشو: أخفقوا.. موقفنا مستمر لموسم آخر

يرى هانز يواخيم فاتسكه رئيس بوروسيا دورتموند أن مانشستر يونايتد أخفق في مفاوضاته للحصول على جيدون سانشو لاعب الأول.

جادون سانشو النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

ولم يذكر فاتسكه فريق يونايتد بشكل مباشر، لكنه أشار إلى أن الفريق الذي أراد اللاعب الإنجليزي لم يقدر موقف دورتموند من لاعبه.

وفاوض يونايتد فريق دورتموند أملا في الحصول على سانشو (20 عاما) في سوق الانتقالات الأخيرة وفقا لما قالته تقارير صحفية.

وقال فاتسكه لقناة ZDF:"لقد أخفقوا في تقدير الموقف (يقصد يونايتد). كنا سنصبح أكثر مرونة. خطنا كان واضحا وسنستمر على ذلك في الصيف المقبل. في هذا المجال، لا يمكنك القول إن هناك لاعبا غير قابل للبيع".

ولفت سانشو أنظار كبار أوروبا بأداء طيب مع دورتموند في الموسم الماضي ليصبح من المطلوبين الأوائل في سوق الانتقالات.

وكتبت تقارير أن يونايتد ومانشستر سيتي أرادا اللاعب.

وشارك سانشو في 103 مباريات مع دورتموند وسجل 35 هدفا وأرسل 45 تمريرة حاسمة.

وكان سانشو في فريق الشباب بنادي مانشستر سيتي قبل أن ينتقل لدورتموند في 2017.

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