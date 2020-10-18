رسميا – موسوعة جينيس ترحب بـ عز الدين بهادر كأكبر لاعب كرة في التاريخ

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 14:01

كتب : أحمد العريان

عز الدين بهادر أكبر لاعب في العالم

رسميا، اعترفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالرقم القياسي الذي حققه المصري عز الدين بهادر، كأكبر لاعب كرة قدم في التاريخ.

وبمحاولته في 7 مارس الماضي، بعمر الـ 74 عاما و125 يوما، صار بهادر أكبر لاعب كرة قدم في التاريخ كاسرا الرقم السابق الذي كان مسجلا باسم الإسرائيلي إسحق حاييك بعمر الـ 73 عاما و95 يوما.

ويلعب بهادر لفريق 6 أكتوبر بالدرجة الثالثة.

كان FilGoal.com أول من حاور اللاعب عز الدين بهادر وسلط الضوء على محاولته الالتحاق بفريق لكرة القدم، قبل أن يلتحق بالفعل بنادي 6 أكتوبر.

وشارك بهادر خلال الموسم الحالي في مباراة كاملة مع 6 أكتوبر أمام نادي جينيس، وسجل هدفا فيها قبل توقف النشاط بسبب جائحة كورونا.

عز الدين بهادر
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