كونتي: ميلان محظوظ.. ولا ألوم اللاعبين

يرى أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان أن منافسه يوم السبت، ميلان، كان محظوظا ليقتنص نقاط المواجهة بينهما بالفوز بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال الإيطالي لقناة سكاي سبورت إيطاليا بعد المباراة:"للأسف خسرنا مباراة لعبناها بشكل جيد. ميلان كان جيدا وأعتقد محظوظا بعض الشيء".

وأضاف المدرب الأسبق ليوفنتوس "صنعنا فرصا عديدة للتسجيل في كل مباراة، علينا أن نحسن استغلالها. لكن في الوقت ذاته، لا ألوم اللاعبين. قاتلوا للنهاية لإدراك التعادل. لم نكن محظوظين".

وتعثر فريق نيراتزوري للمباراة الثانية تواليا بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام مضيفه لاتسيو بهدف لمثله.

وتوقف رصيد إنتر عند 7 نقاط ويحتل الفريق المركز السادس، بينما قفز جاره ميلان لصدارة الترتيب بعدما حقق العلامة الكاملة بعد 4 جولات.

ويستضيف إنتر فريق بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يوم الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ثم يحل ضيفا على جنوى يوم السبت.

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