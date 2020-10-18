علي فرج ونور الشربيني بطلا مصر المفتوحة للاسكواش

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 10:56

كتب : محمد سمير

علي فرج

تحت سفح الأهرامات، فاز علي فرج بلقب بطولة مصر المفتوحة للاسكواش للرجال، فيما فازت نور الشربيني بلقب السيدات.

وتغلب علي فرج على طارق مؤمن في الدور النهائي بنتيجة أشواط 11-8، 11-3، 11-4.

وبالتالي، يقفز علي فرج لقمة الترتيب العالمي على حساب محمد الشوربجي.

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وعلى مستوى السيدات، فازت نور الشربيني على نوران جوهر بعد الفوز عليها بنتيجة أشواط 11-9، 11-9، 11-6، لتحصد اللقب الرابع لها في البطولة.

فوز الشربيني سيجعلها تتخطى جوهر نفسها، وإلى قمة التصنيف العالمي.

اسكواش علي فرج نور الشربيني
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