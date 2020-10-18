بعد إسقاط الوداد.. الأهلي يصل القاهرة

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 10:14

كتب : FilGoal

الأهلي

وصلت صباح الأحد بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد رحلة طيران استمرت 5 ساعات من الدار البيضاء بالمغرب.

وعاد الأهلي بعد تحقيقه لفوز ثمين على مضيفه الوداد يوم السبت بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول هدفي القافلة الحمراء.

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ويستضيف الأهلي مباراة الإياب يوم الجمعة في استاد القاهرة.

وإذا واصل الأهلي مشواره للنهائي سيلعب في مصر ضد الزمالك أو الرجاء.

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