كوكا يسجل وأولمبياكوس يهزم أتروميتوس برباعية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا يحتفل بهدف أولمبياكوس في أتروميتوس

سجل أحمد حسن "كوكا" هدفا وفاز أولمبياكوس على أتروميتوس برباعية.

وفاز أولمبياكوس على أتروميتوس بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري اليوناني.

أحمد حسن "كوكا" شارك كأساسي في اللقاء، وخرج مستبدلا في الدقيقة الـ76.

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أولمبياكوس تقدم في الدقيقة الـ52 عن طريق يوسف العربي.

وفي الدقيقة الـ65 أضاف كوكا الهدف الثاني لـ أولمبياكوس بعد عرضية من محمد كامارا، قابلها كوكا بتصويبة مباشرة بيسراه في المرم.

يوسف العربي عاد وأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الـ82، ثم أكمل الهاتريك في الدقيقة الـ87، لينتهي اللقاء بفوز أولمبياكوس بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

فوز أولمبياكوس رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد أتروميتوس عند النقطة الخامسة في المركز السابع.

الدوري اليوناني أولمبياكوس أحمد حسن كوكا
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