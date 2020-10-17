ثلاثية في 4 دقائق متأخرة.. مانشستر يهزم نيوكاسل برباعية

بعد مرور 86 دقيقة على تعادل، قلب مانشستر يونايتد النتيجة وفاز على نيوكاسل برباعية متأخرة.

فاز مانشستر يونايتد على نيوكاسل بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل هاري ماجواير، وبرونو فيرنانديز، وأرون فان بيساكا، وماركوس راشفورد أهداف مانشستر يونايتد، فيما سجل لوك شو هدف نيوكاسل بالخطأ في مرماه.

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وصف المباراة

نيوكاسل بدأ المباراة بقوة وتقدم في الدقيقة الثانية. عرضية اصطدمت بـ لوك شو وغيرت اتجاهها لتسكن شباك ديفيد دي خيا.

على الفور بدأ مانشستر يونايتد محاولة إدراك التعادل. راشفورد سدد في الدقيقة الـ15 لكن كرته اصطمت بالدفاع ومرت فوق المرمى بقليل.

ثم جاء التعادل في الدقيقة الـ24 عن طريق هاري ماجواير برأسية بعد عرضية من خوان ماتا على الجهة اليسرى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

يونايتد استمر في الضغط، وفي الدقيقة الـ58 تحصل الفريق على ركلة جزاء، لكن وعلى غير المعتاد أهدرها برونو فيرنانديز وتصدى لها كارلو دارلو حارس نيوكاسل.

أولي جونر سولشاير دفع بـ بول بوجبا بدلا من فريد في الدقيقة الـ69.

في المقابل دفع ديفيد مويس بـ ريان فريزر بدلا من جويلينتون في الدقيقة الـ73.

إثارة الدقائق الخمس

وفي آخر 5 دقائق من المباراة، سجل مانشستر يونايتد ثلاثة أهداف متتالية.

برونو فيرنانديز سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ86. تبادل رائع للكرة بين اللاعبين حتى وصلت إلى ماركوس راشفورد والذي دخل لمنطقة الجزاء ثم مرر الكرة بالكعب إلى برونو الذي سددها مباشرة في المقص الأيسر.

يونايتد عاد وسجل هدفا ثالثا في الدقيقة الـ90 بعد صناعة أخرى لراشفورد. آرون فان بيساكا تبادل الكرة مع راشفورد، ثم سدد بيساكا في المرمى مسجلا الثالث.

ولم يكتف مانشستر يونايتد بالثلاثية، فكان ماركوش راشفورد هو المسجل هذه المرة في الدقيقة الـ94 بعد بينية طويلة من برونو فيرنانديز، لينفرد راشفورد ويسجل الرابع في مرمى نيوكاسل.

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة السادسة في المركز الـ14، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند النقطة السابعة في المركز الـ11.