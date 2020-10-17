في غياب رونالدو.. يوفنتوس يتعثر أمام كروتوني المتذيل بـ 10 لاعبين

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

موراتا يحتفل بهدف يوفنتوس في كروتوني

غاب كريستيانو رونالدو بسبب كورونا، فتعثر يوفنتوس أمام كروتوني متذيل الترتيب بتعادل.

تعادل يوفنتوس مع كروتوني بهدف لكل فريق على ملعب إزيو زايدا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

سجل سيمي هدف كروتوني، فيما سجل ألفارو موراتا هدف يوفنتوس.

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يوفنتوس خاض اللقاء في غياب كريستيانو رونالدو وويستون ماكيني لاعبا الفريق بسبب فيروس كورونا.

وصف المباراة

كروتوني تقدم مبكرا بعد ركلة جزاء تسبب فيها ليوناردو بونوتشي، وسجلها سيمي في مرمى جيانلويجي بوفون في الدقيقة الـ13.

وفي الدقيقة الـ22 أدرك يوفنتوس التعادل. فيدريكو كييزا انطلق على الجهة اليمنى، وأرسل عرضية، قابلها ألفارو موراتا بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

باقي الشوط الأول كان خاليا من الفرص للفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني، شارك خوان كوادرادو بدلا من مانولا بورتانوفا في الدقيقة الـ56.

كييزا الوافد الجديد طُرد في الدقيقة الـ60، ليضطر أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس لإكمال المباراة منقوصا.

بيرلو دفع بـ أدريان رابيو وفيديريكو برنارديسكي بدلا من أرتور وديان كولوسيفيسكي في الدقيقة الـ69.

كروتوني في المقابل دفع بـ أندريا ريسيبولي ولوكا سيليجاردي بدلا من بيدرو بيريرا وميلوش فيلوتش في الدقيقة الـ74.

وفي الدقيقة الـ76 سجل ألفارو موراتا مجددا. عرضية من كوادرادو غير موراتا اتجاهها نحو المرمى بلمسة، لكن الحكم عاد لتقنية الفيديو وألغى الهدف بسبب التسلل على كوادرادو.

مجددا استمرت باقي الدقائق دون خطورة تذكر، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الثامنة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد كروتوني للنقطة الأولى مرتقيا للمركز الـ18.

في إيطاليا يوفنتوس كروتوني
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