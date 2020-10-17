أمام أعين حسام حسن.. الإنتاج يخطف الاتحاد في الـ +90

خطف نادي الإنتاج الحربي الانتصار أمام الاتحاد السكندري في اللحظات الأخيرة من المباراة.

الإنتاج فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة 33 وقبل الأخيرة في الدوري المصري.

حسام حسن المدير الفني الجديد للاتحاد السكندري لم يتول قيادة فريقه اليوم أمام الإنتاج الحربي، ليجلس ويشاهد فريقه من المدرجات.

موسى دياوارا سجل أولا للإنتاج في الدقيقة 16 من تسديدة صاروخية فشل عماد السيد في توقعها والتصدي لها.

وفي الدقيقة 58 حصل أيمن غباشي على ركلة جزاء من أحمد علي لاعب الإنتاج. ركلة جزاء ترجمها أحمد رفعت بنجاح في الشباك.

وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية، انطلق مامادو نياس منفردا بالمرمى مستغلا تمريرة رائعة من عبد الرحمن أسامة، قبل أن يسدد ويهز الشباك.

فوز الإنتاج أوصل الفريق للنقطة 43 في المركز السابع، بينما واصل فريق الاتحاد تراجعه فلم يحقق أي انتصار منذ 11 مباراة، وتحديدا عندما فاز على الإسماعيلي 3-1 في شهر أغسطس الماضي.

وتجمد الاتحاد عند النقطة 39 في المركز الـ 11.