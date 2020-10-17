هدف واحد يكفي.. دورتموند يهزم هوفنهايم ويرقتي للمركز الثاني

انتصر بوروسيا دورتموند على هوفينهايم بهدف مقابل لا شيء على ملعب "بري زيرو آرينا"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الألماني.

سجل ماركو ريوس هدف دورتموند الوحيد في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

كرة طولية استلمها إيرلينج هالاند، ومن اللمسة الثانية مررها إلى ماركو رويس الذي أودعها المرمى الخالي من حارسه.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة التاسعة في المركز الثاني خلف ريد بول لايبزيج صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط، فيما تجمد رصيد هوفينهايم عند النقطة السادسة في المركز التاسع.

ويلعب بايرن ميونيخ مع آرمينيا بينيفيليد بعد قليل في الجولة ذاتها، سعيا للانقضاض مجددا على المركز الثاني.