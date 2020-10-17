هيرفينج "تشاكي" لوزانو يُرعب بيرجامو.. نابولي يتفوق على أتالانتا بـ 4 أهداف في 20 دقيقة

تفوق نابولي على أتالانتا بأربعة أهداف مقابل هدف في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويواصل المكسيكي هيرفينج لوانزو جناح نابولي الإيطالي التألق مع نابولي الموسم الحالي.

المكسيكي المُلقب بـ "تشاكي" دمية أفلام الرعب الشهيرة في أوائل الألفية، بسبب إخافته لأصدقاءه بالاختباء في الصغر، صار مرعبا للخصوم.

فسجل الجناح البالغ 25 عاما هدفين في نيراتزوري بيرجامو ورفع رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الإيطالي خلال 3 مباريات.

مع العلم أنه سجل 4 أهداف في 26 مباراة الموسم الماضي بالدوري الإيطالي.

ووصل نابولي إلى الفوز رقم 1000 في تاريخ بالدوري الإيطالي ليصبح النادي السابع الذي يصل إلى هذا الإنجاز.

فوز هو الثالث لنابولي رفع بها الفريق رصيده إلى 9 نقاط، (مع خصم نقطة بنهاية الموسم بسبب القرار الإداري لعدم خوض مباراة يوفنتوس).

بينما تكبد أتالانتا خسارته الأولى في الدوري الموسم الحالي وتوقف رصيده عنده 9 نقاط تراجع بها للمركز الثاني بفارق الأهداف.

🔵 نابولي يضرب أتلانتا بقوة في الشوط الأول بمواجهتهم في الدوري الإيطالي 23`لوزانو ⚽ 27`لوزانو ⚽ 30` ماتيو بوليتانو ⚽ 43` فيكتور أوسيمين ⚽ شوط أول يحمل المتعة والإثارة في السبت الكروي في إيطاليا 🏟 pic.twitter.com/L8SmzSHCTt — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 17, 2020

وصف المباراة

السلوفيني يوسيب إيليشيتش شارك أساسيا مع أتالانتا لأول مرة بعد غيابه منذ نهاية الموسم الماضي عقب عودته لبلاده لأسباب شخصية.

فيما ظهر الفرنسي تيموي باكايوكو لأول مرة بقميص نابولي عقب انضمامه، بسبب غياب إيلف إيلماس بيوتر زيلينسكي لعدم تعافيهما من فيروس كورونا.

لم يتوقع أحد أن يسجل نابولي 4 أهداف في 20 دقيقة في شباك أتالانتا.

المكسيكي هيرفنج لوزانو سجل هدف التقدم للبارتينوبي في الدقيقة 23 بعد عرضية من ميرتينز مرت من تحت أقدام أوسمين لتجد المكسيكي مودعا الكرة في الشباك.

4 دقائق وسجل المكسيكي الهدف الثاني بتسديدة قوية على يسار الحارس من داخل منطقة العمليات.

الإيطالي ماتيو بوليتانو استغل حالة عدم توازن دفاع أتالانتا فسدد كرة قوية من خارج الـ 18 سكنت الشباك مباشرة مع مرور 30 دقيقة من الشوط الأول.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول سجل فيكتور أوسمين أغلى لاعب في تاريخ نابولي هدفه الأول مع الفريق بتسديدة أرضية زاحفة.

تغييرات جيانبييرو جاسبريني لأتالانتا أسفرت عن تسجيل سام ليميرس هدفا من انفراد بالحارس دافيد أوسبينا في الدقيقة 69 لكنه لم يكن كافيا.