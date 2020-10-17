انتهى دربي الغضب – إنتر (1)-(2) ميلان.. زلاتان يؤمن الفوز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر وميلان، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

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نهاية المباراة

ق. 95 كعب من لوكاكو من داخل الست ياردات ودوناروما يتصدى.

ق. 93 لوكاكو يهدر التعادل القاتل. عرضية من لاوتارو مارتينيز، أنقذها ثيو هيرنانديز من أمام لوكاكو في اللحظة الأخيرة.

الحكم يحتسب تسلل على لوكاكو بعد الرجوع لتقنية الفيديو

ق. 74 ركلة جزاء لإنتر ميلان بعد عرقلة ضد روميلو لوكاكو. والحكم يعود لتقنية الفيديو.

ق. 59 أوووه عرضية من فيدال ورأسية من أشرف حكيمي بجانب القائم بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 27 جوووول أول لإنتر عن طريق روميلو لوكاكو. عرضية من بيريزيتش، قابلها لوكاكو بلمسة في المرمى.

ق. 15 جوووول ثااااني لـ ميلان. عرضية من لياو وزلاتان يتابعها في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 13 جوووول أول لـ ميلان. زلاتان إبراهيموفيتش يسدد ركلة الجزاء ويتصدى لها هاندانوفيتش، لكن السلطان يتابعها في المرمى مسجلا الأول.

ق. 11 ركلة جزاء لـ ميلان بعد عرقلة ضد إبراهيموفيتش.

بداية المباراة