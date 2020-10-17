التشكيل - إبراهيموفيتش ضد لاوتارو ولوكاكو هجوميا.. ومواجهة عربية

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 17:03

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - لاوتارو مارتينيز - إنتر

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى تشكيل ميلان الأساسي للقاء إنتر في دربي ميلانو ضمن مواجهات للجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وغاب السويدي عن تشكيل ميلان في المباريات الثلاثة الأخيرة بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.

وكذلك عاد القائد أليسيو رومانيولي بعدما غاب منذ نهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة، ليظهر للمرة الأولى هذا الموسم.

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فيما يقود الثنائي، البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر.

ويشكل الثلاثي، نيكولو باريلا ومارسيلو بروزوفيتش وأرتورو فيدال خط وسط النيراتزوري.

عربيا، يتواجد الجزائري إسماعيل بن ناصر في تشكيل ميلان، وأمامه المغربي أشرف حكيمي في تشكيل إنتر

وجاء تشكيل إنتر

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ألكسندر كولاروف – ستيفن دي فري - دانييلو دي أمبروزيو

الوسط: أشرف حكيمي – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش - أرتورو فيدال – إيفان بيريشيتش

الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز

وجاء تشكيل ميلان

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا – أليسيو رومانيولي – سيمون كايير – ثيو هيرنانديز

الوسط: إسماعيل بن ناصر – فرانك كيسي

أمامهم: رافائيل لياو – هاكان تشالهان أوجلو – أليكسيس سايليميكرس

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

إنتر فاز في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين في الدوري الإيطالي.

في إيطاليا الدوري الإيطالي إنتر ميلان التشكيل
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