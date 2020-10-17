التشكيل - إبراهيموفيتش ضد لاوتارو ولوكاكو هجوميا.. ومواجهة عربية
السبت، 17 أكتوبر 2020 - 17:03
كتب : FilGoal
عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى تشكيل ميلان الأساسي للقاء إنتر في دربي ميلانو ضمن مواجهات للجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.
وغاب السويدي عن تشكيل ميلان في المباريات الثلاثة الأخيرة بسبب إصابته بـ فيروس كورونا.
وكذلك عاد القائد أليسيو رومانيولي بعدما غاب منذ نهاية الموسم الماضي بسبب الإصابة، ليظهر للمرة الأولى هذا الموسم.
فيما يقود الثنائي، البلجيكي روميلو لوكاكو والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز هجوم إنتر.
ويشكل الثلاثي، نيكولو باريلا ومارسيلو بروزوفيتش وأرتورو فيدال خط وسط النيراتزوري.
عربيا، يتواجد الجزائري إسماعيل بن ناصر في تشكيل ميلان، وأمامه المغربي أشرف حكيمي في تشكيل إنتر
وجاء تشكيل إنتر
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش
الدفاع: ألكسندر كولاروف – ستيفن دي فري - دانييلو دي أمبروزيو
الوسط: أشرف حكيمي – نيكولو باريلا – مارسيلو بروزوفيتش - أرتورو فيدال – إيفان بيريشيتش
الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز
وجاء تشكيل ميلان
حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما
الدفاع: دافيدي كالابريا – أليسيو رومانيولي – سيمون كايير – ثيو هيرنانديز
الوسط: إسماعيل بن ناصر – فرانك كيسي
أمامهم: رافائيل لياو – هاكان تشالهان أوجلو – أليكسيس سايليميكرس
الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش
🏟️ #InterMilan 🏟️
🦁 @Ibra_official and the Captain ©️ are back 💪
Rientrano Romagnoli e Zlatan per il Derby di Milano 🔥#SempreMilan @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/x0kCRyfOMK— AC Milan (@acmilan) October 17, 2020
إنتر فاز في آخر 4 مباريات جمعت الفريقين في الدوري الإيطالي.