وزير الرياضة يلتقي باللجنة الخماسية ومدربي المنتخبات لاستعراض استعداداتهم للمرحلة المقبلة

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم السبت بديوان الوزارة بأعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، وعدد من الفنيين والإداريين المعنيين بالأجهزة الفنية.

بحث اللقاء، بحسب الوزارة، الاستعدادات المتعلقة بالمنتخبات الثلاثة، والمعسكرات التدريبية المحددة لهم استعدادا للمباريات الودية المقبلة، ومختلف المنافسات، فضلاً عن مناقشة رؤية اتحاد الكرة بشأن المنتخبات الثلاثة الفترة المقبلة.

وأوضح أشرف صبحي أن الوزارة ستقدم كل الدعم للمنتخبات الوطنية لكرة القدم في مشوارها بمختلف المنافسات، مطالبا بالمساندة والمؤازرة من الجميع للمنتخبات الوطنية الثلاثة في الفترة الراهنة تحقيقا للأهداف المرجوة من كل جهاز فني يعقب ذلك مرحلة التقييم.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات الوطنية الفترة المقبلة، والتغلب على كافة التحديات وتحقيق الفوز في مبارياتهم، وإدخال السعادة على المصريين.

وأوضح عمرو الجنايني اهتمام اتحاد الكرة بتنفيذ كافة مطالب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وتهيئة المناخ المناسب لهم؛ لتحقيق الإنجازات لكرة القدم المصرية، مقدما الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للاتحاد بغية تطوير كرة القدم المصرية.