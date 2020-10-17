وزير الرياضة يلتقي باللجنة الخماسية ومدربي المنتخبات لاستعراض استعداداتهم للمرحلة المقبلة

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 16:08

كتب : عاطف شادي

أشرف صبحي - عمرو الجنايني

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عصر اليوم السبت بديوان الوزارة بأعضاء اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، وبحضور حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول، وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، وعدد من الفنيين والإداريين المعنيين بالأجهزة الفنية.

بحث اللقاء، بحسب الوزارة، الاستعدادات المتعلقة بالمنتخبات الثلاثة، والمعسكرات التدريبية المحددة لهم استعدادا للمباريات الودية المقبلة، ومختلف المنافسات، فضلاً عن مناقشة رؤية اتحاد الكرة بشأن المنتخبات الثلاثة الفترة المقبلة.

وأوضح أشرف صبحي أن الوزارة ستقدم كل الدعم للمنتخبات الوطنية لكرة القدم في مشوارها بمختلف المنافسات، مطالبا بالمساندة والمؤازرة من الجميع للمنتخبات الوطنية الثلاثة في الفترة الراهنة تحقيقا للأهداف المرجوة من كل جهاز فني يعقب ذلك مرحلة التقييم.

أخبار متعلقة
بعثة الأهلي إلى مطار الدار البيضاء عقب مواجهة الوداد مباشرة الأسطورة.. 100 هدف لـ محمد صلاح مع ليفربول تقرير مغربي: الزمالك يتلقى عرضا قطريا لشراء أحداد بـ 3 ملايين دولار

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تمنياته بالتوفيق لجميع المنتخبات الوطنية الفترة المقبلة، والتغلب على كافة التحديات وتحقيق الفوز في مبارياتهم، وإدخال السعادة على المصريين.

وأوضح عمرو الجنايني اهتمام اتحاد الكرة بتنفيذ كافة مطالب الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وتهيئة المناخ المناسب لهم؛ لتحقيق الإنجازات لكرة القدم المصرية، مقدما الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للاتحاد بغية تطوير كرة القدم المصرية.

المنتخب
نرشح لكم
أخر الأخبار
كلوب: إنجاز صلاح؟ لست في مزاج جيد للحديث عن ذلك.. وننتظر ما سيحدث مع فان دايك وألكانتارا 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هيرفينج "تشاكي" لوزانو يُرعب بيرجامو.. نابولي يتفوق على أتالانتا بـ 4 أهداف في 20 دقيقة 9 دقيقة | أوروبا
كادينا سير: بيل كان الوحيد في ريال مدريد الذي رفض تخفيض راتبه خلال كورونا 20 دقيقة | أوروبا
الظهور الأول = الهدف الأول.. وردة يدفع فولوس لوصافة الدوري اليوناني مؤقتا 27 دقيقة | المحترفون
التشكيل - إبراهيموفيتش ضد لاوتارو ولوكاكو هجوميا.. ومواجهة عربية 31 دقيقة | أوروبا
يورجن كلوب: أفضل مباراة لي خارج القواعد.. ولا أعرف أين الخط حيث يمكنك الوقوع في التسلل ساعة | الدوري الإنجليزي
ملامح دربي ميرسيسايد.. صداع العرضيات لليفربول ولوين لا يتوقف عن التسجيل ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب الرجاء: أثق في اللاعبين ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 3 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 4 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق
قد ينال إعجابك