كرة يد – الأهلي يضم عمر سامي من طلائع الجيش
السبت، 17 أكتوبر 2020 - 15:17
كتب : FilGoal
أعلن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في الأهلي عن إتمام التعاقد مع عمر سامي دحروج، لاعب طلائع الجيش، للانضمام إلى فريق كرة اليد بالأهلي لمدة أربعة مواسم مقبلة.
وقال عبد القادر إن انتقال عمر سامي للفريق الأول لكرة اليد جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بالمسئولين في نادي طلائع الجيش.
وأنهى النادي إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب خلال الساعات الماضية.
وقام عمر سامي بالتوقيع على عقد انتقاله للأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة.
وتعد الصفقة جزءا من عملية انتقال الظهير الأيسر لفريق كرة القدم، حسين السيد، إلى الطلائع.