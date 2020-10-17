كرة يد – الأهلي يضم عمر سامي من طلائع الجيش

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 15:17

كتب : FilGoal

عمر سامي

أعلن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي في الأهلي عن إتمام التعاقد مع عمر سامي دحروج، لاعب طلائع الجيش، للانضمام إلى فريق كرة اليد بالأهلي لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وقال عبد القادر إن انتقال عمر سامي للفريق الأول لكرة اليد جاء بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين، في ضوء العلاقات الوطيدة التي تربط الأهلي بالمسئولين في نادي طلائع الجيش.

وأنهى النادي إجراءات التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب خلال الساعات الماضية.

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وقام عمر سامي بالتوقيع على عقد انتقاله للأهلي لمدة 4 مواسم مقبلة.

وتعد الصفقة جزءا من عملية انتقال الظهير الأيسر لفريق كرة القدم، حسين السيد، إلى الطلائع.

الأهلي
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