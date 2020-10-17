دربي ميلانو.. الذهاب إلى منطقة حرب أكثر من ملعب كرة قدم

"حاول ألا تموت"

ليست الكلمات التي كنت أسمعها عادة في الخامسة مساءً يوم الجمعة عندما أغادر العمل في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن مرة أخرى، لم تكن هذه عطلة نهاية الأسبوع المعتادة.

كنت ذاهبا إلى سان سيرو لأقف إلى جانب أولتراس إنتر ضد منافسيهم في المدينة المكروهين ميلان. المنافسة بين هذين الناديين المشهورين شديدة مهما كانت المناسبة.

لكن مع تنافس الجانبين على المركز الأخير في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عودة ماريو بالوتيلي، فقد وعدت المباراة أن تكون مواجهة نارية. كنت لأكتشف أنه عندما يتعلق الأمر بإنتر ضد ميلان، فإن النيران ليست مجرد صفة، فهم لا يحبون شيئا أفضل من إشعال النار. بل أشياء كثيرة.

كانت رحلتي من مانشستر تضم في الغالب طلاب مدرسة الفنون ذاهبون لزيارة معرض شهير، ولا يزال اسمه يهرب مني. خلال مهلة قصيرة قلت لمجموعة بجواري عما أنا ذاهب لأراه.

"هل ستذهب إلى ميلان لمشاهدة كرة القدم؟!" كان رد الفعل الغاضب على إجابتي. القليل من الثقافة هو أمر جيد، ولكن بالنظر إلى الاختيار بين قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع بيكاسو أو 80 ألف مشجع لكرة القدم من ميلانو يبذلون قصارى جهدهم، لن يكون هناك سوى فائز واحد.

عند الوصول، كان لدى سائق التاكسي الخاص بي مُلصق على نافذته مكتوب عليه "الدم. شرف.كورفا" صورة تذكارية لـ إنتر أنا متأكد تماما من أنه لم يشترها في متجر النادي.

عندما علّم أنني هنا لمشاهدة المباراة قال "سآخذك عبر الطريق السريع" وشرع في إخباري بكل شيء عن ماريو بالوتيلي في إنتر. "لم يشرب الكحول أبدا، ولكن بدلا من ذلك كان لديه العديد من النساء الجميلات. غادرت العديد من الفتيات من خارج منزله في الخامسة صباحا في يوم المباراة معي".

منذ عودة بالوتيلي إلى المدينة بعد تبديل اللون الأزرق لإنتر مقابل أحمر ميلان، يبدو أن جمهور إنتر لن يتوقف عند أي شيء ضد ماريو.

أخبرني "رئيس إنتر"، صديقي الجديد الذي يقود سيارة أجرة، أنه وعد بمكافأة مالية لأي شخص التقط صورا لماريو في حالة سُكر أو يفعل شيئا لم يكن من المفترض أن يفعله. مع كمية القصص التي ظهرت خلال فترة بالوتيلي في مانشستر سيتي، قد يحتاج الرئيس إلى مبلغ أكبر لدفع ثمن كل لحظات جنون ماريو المُبلغ عنها.

أثناء دخولي إلى الفندق، خرج السائق من نافذته وهو يهتف "ميلان، ميلان فافونكولو (تبا)!

كانت هذه الليلة التي سبقت المباراة، لذلك كنت أتوقع أمسية هادئة إلى حد ما قبل مذبحة اليوم التالي، وكان هذا صحيحا حتى حوالي الساعة 11 مساءً. كنت في مطعم بيتزا محلي أتحدث مع بعض السكان المحليين حول المباراة والنوادي بشكل عام.

أخبرتهم أن سبب حضوري لمثل هذه المباريات هو تغيير العلامة التجارية لكارديف سيتي، وقد أذهلتهم القصة. "في ميلان، هذا مستحيل. سوف تحترق المدينة". لتوضيح وجهة نظرهم بشكل جيد، مر اثنان من مشجعي إنتر الذين بدوا غير مستقرين قليلا على الدراجات البخارية، وهم يهتفون "إنتر هو الأفضل في إيطاليا" ومن خلفهم ألوان لقنبلة دخان زرقاء.

صباح المباراة شهد ثلوجا كثيفة في ميلان، مع تساقط الرقائق بمعدل يلغي كل قطار في بريطانيا لمدة عام. بدون الرغبة في التعميم، لا يبدو أن شعب إيطاليا يهتم كثيرا بالصحة والسلامة، لذلك لم أكن أبدا قلقا بشأن التأجيل.

شققت طريقي إلى الاستاد مبكرا لأستمتع بالجو وألقي نظرة حول أحد أشهر الملاعب في أوروبا. الشيء الذي أجده مثيرا للاهتمام حول الملاعب في القارة هو الكتابة على الجدران "جرافيتي" حول منطقة الأرض.

عرض كل من إنتر وميلان عروضهم كما تتوقع، لكنني لاحظت أيضا علامات على نابولي وروما ولاتسو والأغرب وست هام يونايتد. قد تبدو هذه الرسومات غير مرتبة، لكنها تجعل المشي إلى الاستاد أكثر تسلية بكثير من عربات "الهوت دوج" وبائعي الأوشحة الذي اعتدنا عليها في المملكة المتحدة.

سان سيرو هو ملعب رائع، يظهر من العدم على بعد ياردات فقط من منازل الناس، كما لو أن مركبة فضائية هبطت في وسط ميلانو.

لم يستغرق الأمر وقتا طويلا للعثور على أول إشارة على أن استقبال بالوتيلي سيتجاوز الإساءة العادية التي يتوقعها اللاعب بعد التوقيع مع منافسه الأزلي.

كان الأشخاص الذين يبيعون الأوشحة والقمصان المزيفة يعرضون أيضا "الموز القابل للنفخ"، والذي رأيت لحسن الحظ عددا صغيرا من الناس يشترونه وهم يتجهون نحو الملعب. لا تخطئ في الأمر، لم يكن هذا عنصرا جديدا مثل الموز الذي يجلبه مشجعو مانشستر سيتي إلى مباريات الكأس، وهي نقطة أوضحها المشجع الذي كتب "ماريو" على الموز الذي اشتراه حديثا. وهتف "أووه أوه بالوتيلي، أووه أوه بالوتيلي"، مقلدا صوت القرد.

على الرغم من هذه الحادثة القبيحة، إلا أن الغالبية العظمى من مشجعي إنتر كانوا رائعين حيث شق المشجعون طريقهم إلى الأرض. بينما كانوا يصطفون في قائمة الانتظار للعثور على مكانهم في المدرج الشمالي "كورفا نورد "، رددوا أغنية مرارا وتكرارا تترجم إلى "أولئك الذين لا يقفزون هم أحمر وأسود"، والتي أعقبها نوع من القفز المسعور الذي تتوقعه من ضفدع تناول كمية كبيرة من الأدوية المخدرة.

كان هذا القفز إلزاميا، حتى مع انضمام المنظمين إليه. إنه يوضح الكثير لكيفية معاملة مشجع كرة القدم البريطاني العادي أنه طوال الوقت الذي قضيته في ديربي ميلانو، رأيت إجمالي ثلاثة منظمين، أقل بكثير مما كان موجودا من في مباراة هايد وتامورث التي حضرتها قبل بضعة أشهر.

وجدت مقعدي قبل حوالي ساعتين من المباراة، مع وجود أولتراس كلا الجانبين بالفعل. لم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتى يظهر المتشددون وعملهم، أحد مشجعي إنتر علق دمية مصنوعة بشكل فظ من بالوتيلي من وشاحه بعد وصولي بفترة وجيزة.

قبل حوالي ساعة ونصف على بداية المباراة، حدث الانفجار الأول، حيث أطلق مشجعو ميلان لعبة نارية عملاقة وهزت الملعب بأكمله. لم يكن إنتر في حالة مزاجية لاستخدام الألعاب النارية وقتها "بايرو"، وردت الجماهير بقنبلة دخانية عملاقة خاصة بها استمرت لعدة دقائق وتبعها فقرة مطولة أخرى من القفز الجامح صعودا وهبوطا.

استمر هذا النمط حتى ما قبل انطلاق المباراة بقليل، مع انفجارات قعقعة العظام كل دقيقتين وتبادل الإهانات ذهابا وإيابا بين الجمهورين. واحدة من أكثر الأشياء جنونا التي رأيتها على الإطلاق كانت مشجعي إنتر الذين قرروا أنهم ليسوا قريبين بما يكفي من منافسيهم في ميلان حسب رغبتهم.

وبالتالي وقفوا على حافة المدرج للتعبير على إهاناتهم. بغض النظر عن حقيقة أنهم على ارتفاع 40 قدما إذا فقدوا توازنهم سيحدث ما لا يحمد عقباه، فمن الواضح أن إخبار جمهور ميلان بـ "تبا لكم" كان الأولوية الرئيسية. تخيل أنك تقف في مكان غير مستقر بينما يقفز الآلاف من المجانين المخمورين لأعلى ولأسفل.

مع بقاء حوالي خمس دقائق قبل بدء المباراة، تحولت الأجواء تماما، مع "تيفو" قبل المباراة التي اشتهرت بها كرة القدم الإيطالية.

* "Casciauit" عبارة عن مرح في صف مشجعي إنتر، بينما تقول اللافتة أدناه "الأحمر مثل النار، والأسود مثل خوفك".

وجاءت فقرة إعلان أسماء اللاعبين، بدءا بميلان. تم إطلاق صيحات الاستهجان على اللاعبين العشرة الأوائل، لكن هذا لم يكن شيئا مقارنة بالوقت الذي تمت فيه قراءة اسم ماريو بالوتيلي.

تمطر الكراهية الحقيقية من المدرجات، والوجوه تتلوى بالغضب وهم يرددون هتافات "بالوتيلي، ابن *****" ولكنه أمر قاس إلى حد ما بشأن والدة مهاجم ميلان وما تفعله من أجل لقمة العيش.

في هذه المرحلة بدأت أشعر أن العنصرية الموجهة إلى بالوتيلي من أقلية طائشة كانت رد فعل متطرف على الكراهية التي شعروا بها. بينما تم إطلاق صيحات الاستهجان على لاعبي ميلان السود الآخرين في الملعب.

وفي رأيي أن الهتاف العنصري والموز القابل للنفخ كانا محاولات لإبعاد ماريو عن المباراة بدلا من النزول إليه. عنصرية حقيقية. بغض النظر عن مدى أهمية المباراة، لا يوجد عذر لمثل هذا الهتاف، حيث يستحق إنتر تماما الغرامة التي تلقاها من الدوري الإيطالي.

بمجرد تعرض بالوتيلي للسخرية الكافية، تحول مشجعو إنتر من الكراهية إلى العاطفة، حيث غنوا نشيد ناديهم "Solo Inter" (فقط إنتر).

كان هذا النشيد مصحوبا بفيديو يعرض بعضا من أعظم اللحظات في تاريخ النادي، وهي تجربة تنميل فعلا في العمود الفقري. كان غناء مشجعي ليفربول لن تمشي وحدك أبدا في ويمبلي في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية مثيرا للإعجاب، لكن هذا كان أفضل.

مع وجود الكثير من الأحداث في المدرجات، كان من السهل نسيان أنه كانت هناك بالفعل مباراة كرة قدم تُلعب.

على الرغم من حصول إنتر على ميزة "صاحب الأرض" في المباراة ، إلا أن جماهير ميلان كانت الأكثر إثارة في المراحل المبكرة، حيث تقدموا إلى الأمام ولديهم عدد من الفرص لفتح التسجيل. بعيدا عن الصورة النمطية للكرة الإيطالية بطيئة ودفاعية كان كلا الفريقين يتصارعان في السباق لدوري أبطال أوروبا.

استغرق الهدف الأول عشرين دقيقة فقط، وكان من الممكن أن يأتي قبل ذلك. ربما لحسن الحظ لسلامة الجميع في الملعب لم يكن بالوتيلي هو من أعطى ميلان التقدم، بل الموهبة الرائعة والأقل إثارة للجدل ستيفان الشعراوي.

خطأ في دفاع إنتر أتاح له الفرصة، التي سجلها بشكل لا تشوبه شائبة أمام جماهير ميلان تجمعوا في المدرج الجنوبي "كورفا سود" واستقبل الهدف عشرات الإنفجارات، أُلقيت إحداها من أعلى المدرجات إلى أرض الملعب، مما يشير إلى أن بطل الرمح الوطني الإيطالي كان حاضرا ومشجعا لميلان.

كان رد فعل جماهير الإنتر واضحا ، حيث حثوا فريقهم على تجديد النشاط والعاطفة. دفعتني الطبيعة العدوانية والمجنونة للدعم إلى الاعتقاد بأنهم قد ينقلبون عليّ، لكن العكس كان صحيحا لأنهم غنوا لفريقهم بصوت أعلى وأعلى صوتا تماما كما لاحظت في ألمانيا.

المشجعون في إيطاليا لا يجلسون وينتظرون الترفيه مثل العملاء في السينما أو المسرح. إذا لم يكن أداء الفريق جيدا كما ينبغي، فإنهم يأخذون دورهم كـ "الرجل الثاني عشر" بجدية وتطلع إلى بذل كل ما في وسعهم لإلهامهم للعودة إلى المباراة.

كان لدى ميلان العديد من الفرص لتعزيز تقدمه، لكنه لم يستطع تحويل الهيمنة إلى أهداف أخرى. أضاع بالوتيلي فرصتين، وعواء السخرية والإساءة المستمرة في كل مرة يحصل فيها على الكرة يصل إليه.

بالإضافة إلى خوض الفريقين للمعركة على أرض الملعب، كان هناك أيضا صراع مثير في المدرجات. في حين أن اللافتات المهينة يمكن رؤيتها في الديربي في بريطانيا، فإن تبادل الإساءة في إيطاليا كان بطريقة مختلفة تماما، حيث جلب المشجعون لافتات فارغة ورشاشات الطلاء، مما أدى إلى إنشاء رسائل طوال المباراة. تماما مثل الأصدقاء الذين يتبادلون الرسائل النصية أثناء المباراة، سيتم تبادل الإساءة على الفور تقريبا في مباشرة.

واصل ميلان صناعة الفرص الأفضل، لكن الشوط الأول وصل وظلت النتيجة 1-0 فقط للروسونيري.

بين شوطي معظم المباريات هو فرصة لشراء فطيرة والتحدث عن مدى سوء ظهرك الأيسر، ولكن ليس هنا، وليس في ديربي ميلانو.

حاولت إحصاء عدد القنابل المضيئة والقنابل الدخانية التي أطلقها مشجعو إنتر خلال تلك الفترة، لكنني فقدت العد عند حوالي 30، حيث انطلقت عشرات القنابل وأضاءت سماء ميلانو ليلا.

كانت الضوضاء خلال هذه الفترة مذهلة، حيث تم إنشاء جدار من النار عندما ركض اللاعبون للخارج في الشوط الثاني. مع هجوم لاعبي ميلان على المرمى أمام أولاد سان أولتراس (أولتراس إنتر)، لا أستطيع أن أتخيل كيف تشعر بالسير نحو مثل هذا المنظر المخيف. عندما خمدت النيران وأطلقت قنبلة الدخان الأخيرة، كانت هذه هي النتيجة.

خلال الدقائق الخمس الأولى على الأقل من الشوط الثاني، كان الرجل الوحيد الذي ظهر على أرض الملعب هو حارس مرمى ميلان، ولا ترى اللاعبون الـ 21 الآخرون وسط بحر من الدخان.

ربما ألهمت رؤية بين الشوطين للجحيم التي أنشأها مشجعو الإنتر ممثليهم على أرض الملعب (أو أخافتهم ليعتقدوا أنهم قد يشتعلون فيها)، لأنهم بدأوا في خلق الفرص وعمل الكرة باستمرار في منطقة جزاء ميلان أول مرة في المباراة.

على الرغم من الضغط المتزايد من إنتر، بدا الأمر كما لو أن الهدف المبكر من ميلان ربما كان كافيا للفوز. لم يتوقف الهتاف الشرير الذي كان موجها في اتجاه بالوتيلي، لكنه لم يوقفه عن خوض المباراة بشكل سيء للغاية.

بدا الأمر كما لو كان الجانب الأحمر من ميلان يحتفل بعيدا، لكن شيلوتو كان لديه أفكار مختلفة.

كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء ثم ضربة رأس قوية لم تترك أي فرصة لحارس المرمى، وانطلق سان سيرو إلى الجنون. اندفع الحشد إلى الأمام، مع سقوط المشجعين على الأرض من فوق المقاعد والحواجز بينما دمر تسونامي من الفرح الأزرق والأسود كل شيء في طريقه.

قبل ذلك ببضع ثوان كنت في الصف 7 من المبنى 351، والآن كنت في الصف 1 من المبنى 349. قفز المشجعون لأعلى ولأسفل على حافة المنصة، وكانوا سعداء جدا دون الاهتمام بالإزعاج البسيط الناتج عن الوقوع في الموت. ومرة ​​أخرى اشتعلت النيران في سان سيرو حيث احتفل أصحاب الأرض بالهدف الحيوي الذي كانوا ينتظرونه.

الصور لا تنصف حقا الفوضى التي أعقبت الهدف لكنني كنت مشغولا جدا بمحاولة عدم الموت، اُلتقط المشجعين الذين سقطوا أثناء الاحتفال، وتم لم شمل الأصدقاء الذين أصبحوا فجأة على بعد 40 ياردة بعد الاحتفال الهيستري بالهدف.

لقد كان أروع وأخطر احتفال بالهدف رأيته في حياتي، وتساءلت ماذا سيحدث إذا سجلوا هدف الفوز. على الرغم من وجود فرصتين لكلا الجانبين في اللحظات الأخيرة، انتهت المباراة بالتعادل لأول مرة بعد 16 مباراة بين الفريقين.

لقد مرت 90 دقيقة (بالإضافة إلى عدة ساعات قبل ذلك) لتبديد الأساطير حول كرة القدم الإيطالية تماما. من الواضح أن أي شخص يخبرك أنها مملة لم يكن أبدا جزءا من التدافع الذي يتبع هدفا، أو شاهد اللافتات الفريدة بشكل لا يصدق ودخلات الفريقين أو شعر بجسمه بالكامل يهتز بينما وقع انفجار آخر في مكان ما في المنطقة المجاورة.

كانت هناك أوقات شعرت فيها بالذهاب إلى منطقة حرب أكثر من ملعب كرة قدم، ولكن بصرف النظر عن العنصرية المؤسفة لبالوتيلي من أقلية صغيرة من المشجعين، فقد كانت واحدة من أفضل تجارب كرة القدم.

لقد حضرت العديد من مباريات كارديف ضد سوانزي في السنوات الماضية، لكن هذا كان على مستوى آخر من الكراهية. شعرت بأن دربي جنوب ويلز وكأنها مجموعتان من مشجعي كرة القدم يكرهون بعضهم البعض، في حين أن ديربي ميلانو بدا وكأنه جيشان يستعدان لخوض الحرب.

في اليوم التالي عندما جلست على متن الحافلة إلى المطار للعودة إلى الوطن، شعرت برائحة مشتعلة أثناء وضع شيء ما في حقيبتي. لقد تحققت أكثر ووجدت علامة حرق على ظهر البنطال الجينز الذي كنت أرتديه في المباراة في الليلة السابقة.

ربما كان هذا أفضل مجاملة من كل ما يمكنني أن أدفعه في ديربي ميلان، فقد كانت شديدة لدرجة أنني لم ألاحظ أنني كنت مشتعلا! تستمر رحلتي الكروية في جميع أنحاء أوروبا، لكن ذكريات "دربي ديلا مادونينا" ستستمر.

بالنسبة لميلانو ، فإن الحرب الأبدية بين الألوان الحمراء والزرقاء مستمرة.

** اليوم يقام الدربي بدون جماهير أو بحضور جماهيري ضئيل عكس المعتاد في ملعب سان سيرو "جوسيبي مياتزا" بسبب فيروس كورونا.

المصدر:

وصف "بن دودلي" لرحلته لدربي ميلانو في فبراير 2013 عبر موقعه supporters not customers