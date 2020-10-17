بعد تألقه مع يونايتد.. صن: ريال مدريد وبرشلونة يريدان فرنانديز

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن ريال مدريد وبرشلونة يريدان التعاقد مع برونو فرنانديز نجم وسط مانشستر يونايتد والذي انضم إلى الأخير في يناير الماضي.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد

وكتبت أن الناديين الإسبانيين يتابعان موقف اللاعب البرتغالي البالغ عمره 26 عاما والذي قالت تقارير إنه تشاجر مع مدربه أولي جونار سولشاير.

ونفى فرنانديز الأمر مشيرا إلى أن من زعم ذلك يهدف لخلق مشكلات للنادي.

وظهر فرنانديز بشكل طيب مع فريق الشياطين الحمر منذ انضمامه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وشارك اللاعب الأسبق لسبورتينج لشبونة في 26 مباراة مع يونايتد وسجل 14 هدفا وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

ولعب فرنانديز في نوفارا وأودينيزي وسامبدوريا ودفع يونايتد 55 مليون يورو لانتدابه.

ويلعب رفاق فرنانديز يوم السبت ضد مضيفهم نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ويوم الثلاثاء يواجهون باريس سان جيرمان في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.