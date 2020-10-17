"من أجل لوكاس".. مبابي يتألق ويقود سان جيرمان لصدارة الدوري الفرنسي

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

مبابي - باريس سان جيرمان

تألق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ليقود فريقه لاكتساح أولمبيك نيم، ويحتفل بطريقة خاصة من أجل الشجاع لوكاس.

باريس سان جيرمان انتصر على نيم برباعية مقابل لا شيء في الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

مبابي سجل هدفين، وأليساندرو فلورينزي هدف وبابلو سارابيا هدف في الدقائق 32 و77 و83 و88.

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كيليان وبعد هدفه الأول في مرمى نيم، أظهر قميصا يحمل رسالة كُتب عليها "كن شجاعا لوكاس.. أنا معك".

لوكاس، طفل في الثامن من عمره ويعشق مبابي وباريس سان جيرمان، ويقاتل ضد مرض السرطان.

من أجل لوكاس، سجل مبابي وقاد باريس سان جيرمان للوصول للنقطة الـ 15 ليعتلي صدارة الدوري الفرنسي بشكل مؤقت.

بينما تجمد رصد نيم عند 8 نقاط في المركز الـ 13.

مبابي باريس سان جيرمان
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