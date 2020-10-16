كرة يد – إصابة محمد سند بفيروس كورونا

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 23:15

كتب : محمد سمير

محمد سند - كرة يد

كشف محمد سند لاعب منتخب مصر لكرة اليد إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن لاعب فريق نيم الفرنسي إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

محمد سند على جائزة أفضل جناح أيمن في الدوري الفرنسي عن الموسم الماضي.

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صاحب الـ29 عاما أيضا كان هداف بطولة كأس الاتحاد الأوروبي خلال الموسم الماضي برصيد 43 هدفا قبل إلغاء البطولة بسبب فيروس كورونا.

لاعب الزمالك وهيليوبليس السابق كان أحد أفراد منتخب مصر الحاصل على كأس الأمم الإفريقية 2019 من تونس.

محمد سند كرة يد
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