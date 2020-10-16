المقاولون العرب إلى الكونفدرالية.. مصر للمقاصة يتعادل مع سموحة سلبيا

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 22:05

كتب : أحمد العريان

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

في مباراة شحيحة الفرص، تعادل مصر للمقاصة مع سموحة سلبيا لمصلحة المقاولون العرب.

تعادل مصر للمقاصة مع سموحة بدون أهداف على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ41 في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ48 في المركز الخامس.

أخبار متعلقة
حسابات المركز الرابع تتعقد.. إنبي يهزم المقاولون بثنائية محمد شريف المقاولون يوضح حقيقة انضمام محمد مجلي إلى الزمالك بهدف قاتل.. طنطا يرفض خروج المقاولون سوى بنقطة وحيدة الفوز الأول مع موسيماني.. الأهلي يعبر المقاولون بهدف السولية

أهم فرص المباراة

صلاح محسن كان التهديد الأكبر لمرمى مصر للمقاصة في المباراة على مرتين.

مهاجم الأهلي المٌعار تحصل على كرة طولية في الدقيقة الـ13 ويخترق ويسدد لكن محمود كوكو يتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

اللاعب نفسه وصل لمرمى مصر للمقاصة في الدقيقة الـ56 بعد كرة طويلة، مهدها ديريك نسيبامبي برأسية وينفرد صلاح محسن لكن يسدد فوق المرمى بقليل.

باقي أحداث المباراة لم تشهد خطورة كبيرة على المرميين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

المقاولون العرب إلى الكونفدرالية

بهذه النتيجة، فقد سموحة أمل المنافسة على المركز الرابع، وليضمن المقاولون العرب حسم المركز الرابع قبل مباريات الجولة الأخيرة.

المقاولون العرب إلى الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل. يعود للمشاركة في البطولات الإفريقية بعد غياب 15 عاما منذ آخر تواجد في الكونفدرالية عام 2005.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن صباح اليوم الجمعة، مشاركة صاحب المركز الرابع في الكونفدرالية للموسم المقبل مباشرة بدلا من بطل كأس مصر بسبب ضيق الوقت.

من جهة أخرى، ضمن سموحة بتلك النتيجة الحصول على المركز السادس على الأقل في منافسة مع إنبي على المركز الخامس حسب نتائج الفريقين في الجولة الأخيرة.

في الدوري سموحة مصر للمقاصة المقاولون العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
المقاولون العرب إلى الكونفدرالية.. مصر للمقاصة يتعادل مع سموحة سلبيا 11 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: طلبنا إقامة ساسي في الفندق بدلا من المستشفى.. واللاعب بخير 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
يوفنتوس يعلن إصابة 3 من أعضاء فريقه تحت 23 عاما بفيروس كورونا ساعة | أوروبا
حوار في الجول – أمير عبد العزيز يتحدث عن كواليس انتصارات فبراير لـ الزمالك.. والإعداد للرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تحليل في الجول - كيف يقتل الزمالك سرعة هجوم الرجاء ويضربه بالجناح الأيمن ساعة | إفريقيا
"بامكانكم التنفس الآن".. رسميا - وست هام يضم الجزائري بن رحمة ساعة | الدوري الإنجليزي
الإصدار الثاني من كانيزاريس بين الدموع والفاجعة 2 ساعة | تقرير في الجول
رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 16 رسالة نارية من اللجنة الأولمبية.. "وزارة الرياضة وفيفا لن يوقفا عقوبات مرتضى" 3 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 4 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة
قد ينال إعجابك