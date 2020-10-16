المقاولون العرب إلى الكونفدرالية.. مصر للمقاصة يتعادل مع سموحة سلبيا

في مباراة شحيحة الفرص، تعادل مصر للمقاصة مع سموحة سلبيا لمصلحة المقاولون العرب.

تعادل مصر للمقاصة مع سموحة بدون أهداف على ملعب المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ41 في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد سموحة للنقطة الـ48 في المركز الخامس.

أهم فرص المباراة

صلاح محسن كان التهديد الأكبر لمرمى مصر للمقاصة في المباراة على مرتين.

مهاجم الأهلي المٌعار تحصل على كرة طولية في الدقيقة الـ13 ويخترق ويسدد لكن محمود كوكو يتصدى لها ويحولها إلى ركنية.

اللاعب نفسه وصل لمرمى مصر للمقاصة في الدقيقة الـ56 بعد كرة طويلة، مهدها ديريك نسيبامبي برأسية وينفرد صلاح محسن لكن يسدد فوق المرمى بقليل.

باقي أحداث المباراة لم تشهد خطورة كبيرة على المرميين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

المقاولون العرب إلى الكونفدرالية

بهذه النتيجة، فقد سموحة أمل المنافسة على المركز الرابع، وليضمن المقاولون العرب حسم المركز الرابع قبل مباريات الجولة الأخيرة.

المقاولون العرب إلى الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل. يعود للمشاركة في البطولات الإفريقية بعد غياب 15 عاما منذ آخر تواجد في الكونفدرالية عام 2005.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن صباح اليوم الجمعة، مشاركة صاحب المركز الرابع في الكونفدرالية للموسم المقبل مباشرة بدلا من بطل كأس مصر بسبب ضيق الوقت.

من جهة أخرى، ضمن سموحة بتلك النتيجة الحصول على المركز السادس على الأقل في منافسة مع إنبي على المركز الخامس حسب نتائج الفريقين في الجولة الأخيرة.