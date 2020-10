الإصدار الثاني من كانيزاريس بين الدموع والفاجعة

View this post on Instagram

Gracias, GRACIAS, no hay ninguna otra palabra que describa el sentimiento de toda nuestra familia hacia ti. Hoy te has ido, pero tú influencia sobre nosotros en estos 5 años ha sido una obra De Dios. Quisiera agradecerte todas las lecciones continuas que nos has ido dejando. No tengo palabras para describirte como hermano, porque creo que tú eras mucho más que eso, tú viniste aquí para enseñarnos, para demostrarnos que era lo que realmente valía la pena. Allá donde ahora estés que seguro que es muy cerca De Dios. Quisiera que sepas que no estamos tristes, que no eres causante de tristeza, de lo que eres causante es de la unión de toda una familia, y de mucha más gente que durante este casi año y medio, ha estado rezando por tu persona. Gracias hermano, #santicampeon