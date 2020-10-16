رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 - 20:09

كتب : FilGoal

وليد أزارو

حرص المغربي وليد أزارو على توجيه رسالة شكر خاصة لمسؤولي الأهلي واللاعبين وجماهير المارد الأحمر، وذلك بعد إتمام انتقاله للاتفاق السعودي.

وأعلن الاتفاق السعودي بشكل رسمي تعاقده مع وليد أزارو مهاجم الأهلي. (طالع التفاصيل)

وكتب أزارو في رسالته عبر صفحته الشخصية الرسمية على (انستجرام): "أود أن أتقدم بخالص الشكر لمسؤولي النادي الأهلي واللاعبين وجماهير النادي العظيمة على كل الحب والتقدير الذي شاهدته منذ انضمامي للنادي منذ 3 مواسم".

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"نجحنا فيهم بمساعدة زملائي في الحصول على 3 بطولات دوري وكأس السوبر المصري، كما نلت شرف الحصول على لقب هداف الدوري المصري".

"دائما ما سيظل جمهور الأهلي ودعمه لي في وجداني".

وانضم أزارو لـ الأهلي في 2017 قادما من الدفاع الحسني الجديدي.

ولعب أزارو 89 مباراة بقميص الأهلي، ونجح في تسجيل 41 هدفا وصناعة 16.

وحقق أزارو لقبي دوري مصري إلى جانب لقب السوبر المصري، وحصد جائزة أفضل هداف في الدوري عن موسم 2017-18 بـ 18 هدفا.

وليد أزارو الأهلي الاتفاق في السعودية
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