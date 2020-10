رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق

View this post on Instagram

اود ان اتقدم بخالص الشكر لمسئولي النادي الأهلي و اللاعبين وجماهير النادي العظيمة علي كل الحب والتقدير الذي شاهدته منذ أنضمامي للنادي منذ ٣ مواسم .. نجحنا فيهم بمساعده زملائي في الحصول علي ٣ بطولات دوري وكأس السوبر المصري .. كما نلت شرف الحصول علي لقب هداف الدوري المصري .. دائما ما سيظل جمهور الأهلي ودعمه لي في وجداني ❤️