كومان: جريزمان؟ المدرب هو المسؤول واللاعبين عليهم أن يكونوا في افضل حالاتهم عند المشاركة

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إنه يتخذ القرار الأفضل لمصلحة الفريق فيما يخص مركز أنطوان جريزمان لاعبه، وأنه المسؤول ولاعبيه يجب أن يكونوا في أفضل حالاتهم حينما يشاركون.

أنطوان جريزمان النادي : برشلونة برشلونة

وصرح كومان في المؤتمر الصحفي: "تحدثت مع أنطوان وأخبرته أنني أبحث عن الأفضل للفريق، وأعتقد أنه أكثر فائدة لنا على الجانب الأيمن".

وأضاف "يمكنه أن يلعب في 3 مراكز، يمكنه أن يلعب كرقم 10 أو 9 وفي الحقيقة حينما كنت مدربا لهولندا في مباراة ضد فرنسا لعب على الجانب الأيمن ضدنا، وهو نفس الأمر مع برشلونة".

وواصل "ليس لدي مشكلة معه، يمكنني فقط أن ألعب بلاعب واحد في الثلاثة مراكز الهجومية، لا أحب أن ألعب بأي لاعب بعيدا عن مركزه".

وأكمل "جريزمان يمكنه اللعب على الأطراف ويخترق بقدمه اليسرى، إن كان لديه مركز آخر يحبه أكثر فهذا هو الموقف، لكن لا يمكنني أن يكون لدينا 10 لاعبين بنفس الدور رقم 10".

وأتم "اتخذت القرار الأفضل لمصلحة الفريق، المدرب هو المسؤول واللاعبين يجب أن يكونوا في أفضل حالاتهم حينما يشاركون".

ماذا حدث؟

انتقادات عديدة وجهت خلال معسكر فرنسا الماضي من ديديه ديشامب مدرب الديوك وميشيل بلاتيني أسطورة الكرة الفرنسية بسبب مركز جريزمان.

وقال ديشامب "أتحدث معه وسأراه لاحقا. أثق أنه ليس سعيدا بهذا المركز".

وواصل "لا أتدخل في شؤون اللاعبين مع أنديتهم، جريزمان يلعب في اليمين حاليا، عليه أن يتأقلم الآن. بالنسبة لي، إنه مؤثر أكثر حين يلعب في قلب الملعب، حين يلمس الكرة كثيرا، لديه الإمكانية على مساعدة لاعبي الوسط".

وأضاف حامل لقب كأس العالم "لا يمكنه أخذ الكرة ومراوغة المنافسين في الرواق مثل آخرين. يحتاج للمس الكرة كثيرا، وهو لاعب يتحرك بذكاء. جريزمان لا يشكو أبدا، لكن لابد من اختيار المركز الأنسب للاعب".

كما علق بلاتيني قائلا: "أعتقد أن جريزمان بحاجة إلى جيرو أو دييجو كوستا أو مهاجم أمامه".

وأضاف "مثلما حدث مع ميسي ورونالدو حينما تقدموا في العمر، أعتقد أن مبابي ونيمار يفعلانها بشكل صحيح".

جريزمان لم يسجل أو يصنع أي أهداف خلال الموسم الجاري في 3 مباريات مع برشلونة.

الفرنسي صاحب الـ29 عاما شارك في 51 مباراة بقميص برشلونة سجل خلالها 15 هدفا وصنع 4 آخرين.