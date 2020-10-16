في الجول يكشف متى يُحسم مصير مشاركة ساسي أمام الرجاء

أعلن نادي الزمالك بشكل رسمي إيجابية مسحة فرجاني ساسي الخاصة بفيروس كورونا، فهل تأكد غيابه أمام الرجاء البيضاوي المغربي؟ الإجابة لا.

FilGoal.com تواصل مع مصدر مسؤول داخل الاتحاد الإفريقي (كاف) للحصول على شرح مُفصل يخص فحوصات فيروس كورونا وموقف أي لاعب مصاب من مواجهة فريقه.

المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، أوضح لـ FilGoal.com أن المسحة الأساسية التي يُعتمد على أثرها قائمة كل فريق، تحدث قبل 48 ساعة من المباراة وتكون تحت إشراف كاف.

بمعنى أن بعثة الأهلي والوداد خضعا بالفعل للمسحة الأساسية تحت إشراف كاف، وذلك مساء يوم الخميس.

بينما ستخضع بعثة الزمالك، وكذلك الرجاء، للمسحة الأساسية مساء اليوم الجمعة.

إذا، كيف جاءت عينة ساسي إيجابية؟ وكيف اُكتشف وجود إصابات في صفوف فريق حسنية أغادير المغربي، وفقا لمزاعم الصحف المغربية،؟

هنا شرح لنا المصدر قائلا: "بعض الأندية تقوم بعمل مسحات إضافية بشكل مستمر على لاعبيها من أجل الاطمئنان عليهم، ولكن تلك المسحات لن يُعتد بها".

المسحة الأساسية التي سيعتد بها، هي التي تكون قبل المباراة بـ 48 ساعة وتحت إشراف الفريق الطبي للاتحاد الإفريقي.

السؤال الأخير الآن الذي يشغل بال الكثيرين، ماذا سيحدث إذا جاءت عينة ساسي سلبية؟

ساسي سيخضع مساء اليوم الجمعة لفحوصات جديدة لفيروس كورونا، وكذلك كل بعثة الزمالك ستخضع لفحوصات، وفي حال جاءت عينة ساسي سلبية، وقتها سيكون الحسم وفقا لحالته الصحية نفسها، والبروتوكول الطبي.

نفس الحال بالنسبة في حالة وجود أي إصابات في صفوف الفرق المشاركة في نصف نهائي الكونفدرالية.

نصف نهائي الكونفدرالية يبدأ يوم الإثنين بمواجهة نهضة بركان وحسنية أغادير، والمسحة الأساسية للفريقين ستكون مساء يوم السبت.

والمسحة الأساسية لبعثة بيراميدز وكذلك هورويا الغيني، ستكون مساء يوم الأحد، أي قبل 48 ساعة من اللقاء الذي سيقام مساء يوم الثلاثاء.