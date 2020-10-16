كادينا كوب: لا ليجا قد تنتصر "مؤقتا" على الاتحاد الإسباني في صراع إقامة المباريات مساء الجمعة والإثنين

يستعد المجلس القومي للرياضة في إسبانيا أن يصدر قراره الأخير حول خلاف رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" والاتحاد الإسباني لكرة القدم حول إقامة مباريات ليلة الجمعة والإثنين. وذلك حسب تقرير نشرته إذاعة "كادينا كوب".

وأشار التقرير إلى أن الحكم سيكون في صالح لا ليجا على حساب الاتحاد الإسباني، وسيتم السماح بشكل مؤقت بإقامة المباريات يومي الجمعة والإثنين مساء.

ويوجد خلاف طويل بين لا ليجا والاتحاد الإسباني، خاصة وأن الأولى تطالب باستخدام المواعيد الفارغة يومي الجمعة والإثنين مساء لإقامة المواجهات، فيما يرفض الاتحاد ذلك الطلب جملة وتفصيلا.

وأشارت كادينا كوب في تقريرها، إلى أنه في غياب قرار المحكمة والذي قد يغيب لفترة طويلة، فإن المجلس القومي للرياضة سيأخذ صف لا ليجا وسيسمح بشكل مؤقت بإقامة المباريات مساء الجمعة والإثنين بداية من الجولة السابعة في الدوري.

وحاولت رابطة الدوري الإسباني أن تقيم المباريات في الأسابيع الافتتاحية من موسم الدوري 2020-2021 لكن الاتحاد الإسباني منع الخطوة، ما قاد الرابطة لإعادة تعديل المواعيد لأكثر من جولة ومنذ ذلك الحين والأمر مستمر.

وكان لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني قد جعل هذه الأيام بلا أي مباريات بعد طلب الجماهير التي شعرت أن ذلك الوقت يجب أن يُخصص للعائلة والعمل وليس مشاهدة المباريات.

رغم ذلك، استمر خافيير تيباس في دعم فكرة اللعب يومي الإثنين والجمعة مساء، خاصة مع اعتقاده أن وجود أكثر من موعد للعب المباريات يجعل الدوري أكثر جذبا لحقوق البث ولهذا السبب ستزيد العوائد للأندية.

منذ ذلك الحين والمؤسستين في إسبانيا في صراع وانقسام على عدد من المشاكل، من ضمنها هذه المشكلة.

وسُمح لرابطة الدوري الإسباني أن تستخدم هذه المواعيد في نهاية الموسم الماضي بسبب غياب الجماهير ورغبة في إنهاء الموسم بشكل صحيح بعد توقفه بسبب تفشي كوفيد 19، لكن مع بداية الموسم الجديد رفض الاتحاد الإسباني استمرار ذلك القرار.