كونتي: إريكسن؟ سيحصل على مساحة للمشاركة.. أعتقد أنه شارك بشكل مناسب معنا

قال أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان إنه سيمنح لاعبه كريستيان إريكسن الفرصة للمشاركة مثل بقية زملائه، مشيرا إلى أنه سعيد بما يقدمه النجم الدنماركي لفريقه. وذلك في تصريحاته للصحفيين.

كريستيان إريكسن النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

وصرح كونتي قائلا: "لدي مشاكل أقل عن مرات سابقة، فيما يخص القرارات التي اتخذها".

وواصل "غدا ستكون أول مباراة من أصل 7، سنخوض مواجهة كل 3 أو 4 أيام".

وأكمل "نفكر كذلك في دوري الأبطال، لذا المداورة ستكون ضرورية، ربما غدا سنبدأ بـ3 لاعبي وسط، و3 مختلفين يوم الأربعاء وآخرين يوم السبت".

وتابع "جميعهم سيكونون أبطالا ومهمين، أعمل مع الجميع طالما أنهم متاحين، وهذا سيكون محور الموسم".

وأردف "من المهم أن تدخل إلى الملعب وتصنع الفارق سريعا".

إنتر يستعد لمواجهة ميلان في الدربي يوم السبت في السادسة مساء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وعند سؤاله عن إريكسن بالتحديد قال: "هل لعب وقت أقل مع إنتر؟ لا أعلم، بالنسبة لي لعب لفترة مناسبة من الوقت مع الفريق".

وواصل "يمكنني أن أرتكب أخطاء، لكنني سعيد بما يقدمه كريستيان إريكسن للفريق وأعتقد أنه مثلي، سيكون هناك مساحة له، مثل الآخرين، سيكون الموسم طويل ومرهق".

إريكسن علق بطريقة مقتضبة بعد تخطيه 100 مباراة مع منتخب الدنمارك عن قلة مشاركاته مع إنتر. وقال: "الأمر ليس صعبا الآن، مثلما يعلم الجميع وكل تلك الأشياء تكتب، العديد من الأشياء تغيرت، وأنا لا ألعب كثيرا كما كنت في توتنام".

الدولي الدنماركي انضم إلى إنتر ميلان في يناير 2020 بمبلغ 27 مليون يورو، لكنه لم يشارك بصفة مستمرة منذ ذلك الحين، ولعب 28 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.

إريكسن شارك في 3 مباريات مع منتخب الدنمارك خلال التوقف الدولي الحالي وارتدى شارة القيادة، بل وسجل 3 أهداف بمعدل هدف في كل مباراة، منها هدف الانتصار ضد إنجلترا في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية.

صاحب الـ28 عاما خاض مباراته الـ100 بقميص الدنمارك ضد إنجلترا وسجل هدفه الـ34 دوليا كما صنع 23 آخرين مع أحفاد الفايكينج.